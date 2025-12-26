È morta Maria Sole Agnelli, la sorella dell’Avvocato si è spenta a 100 anni

È morta oggi Maria Sole Agnelli, sorella dell’Avvocato e di Susanna Agnelli. Dal 1960 al 1970 era stata sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno.

Si è spenta Maria Sole Agnelli, sorella minore dell'Avvocato Gianni e di Susanna Agnelli. La donna, che per 14 anni è stata presidente della Fondazione Agnelli, è morta oggi nella sua casa di Torrimpietra, vicino Roma.

Nata nel 1925 a Villar Perosa (Torino), lo scorso agosto Maria Sole Agnelli aveva compiuto 100 anni. Nella sua lunga vita si era sposata due volte: dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli, Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino. Poi aveva sposato Pio Teodorani Fabbri e dal secondo matrimonio era nato il quinto figlio, Eduardo.

Presidente della Fondazione Agnelli fino al 2018, aveva guidato e sostenuto progetti nel campo dell’istruzione, della cultura e della ricerca a favore della scuola italiana. "La scuola ha sofferto molto a causa del Covid. Spero sia una priorità del governo", aveva detto lei stessa in una intervista di qualche anno fa.

In precedenza Maria Sole Agnelli era stata – dal 1960 al 1970 – sindaca del comune umbro di Campello sul Clitunno.

"Con profondo cordoglio apprendiamo della scomparsa di Maria Sole Agnelli, già Sindaco di Campello sul Clitunno e grande benefattrice dell’intero territorio. Una donna di straordinaria umanità, impegno e visione, che ha saputo servire la comunità con dedizione autentica, lasciando un segno indelebile nella vita civile, culturale e sociale del nostro territorio", si legge sulla pagina Facebook del Comune. Di Agnelli ricordano il "suo esempio di generosità, attenzione verso i più deboli e amore per Campello".

Un messaggio di cordoglio è apparso anche sui profili social della Juventus: "La Juventus si stringe attorno alla famiglia Agnelli per la scomparsa di Maria Sole, sorella di Gianni e Umberto, figura di straordinaria eleganza e testimone instancabile di un secolo di storia bianconera".

La sorella dell’Avvocato viene ricordata anche per essere stata proprietaria di diversi cavalli da competizione che hanno vinto, tra l'altro, la medaglia d'argento di equitazione individuale alle Olimpiadi di Monaco nel 1972.