Drone la segue e scopre che è l’ex fidanzato che la spia e la fotografa: nei guai 31enne a Udine

Un 31enne dell’Alto Friuli è stato incastrato dai carabinieri che hanno emesso nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’obbligo di presentazione giornaliero disposti dalla Procura di Udine con l’accusa di atti persecutori commessi tra il 2023 e il 2025 ai danni della ex fidanzata, anche con l’aiuto di un drone.
A cura di Ida Artiaco
Un uomo di 31 anni è finito nei guai a Udine: i carabinieri della stazione di Moggio Udinese hanno emesso nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e l'obbligo di presentazione giornaliero, disposti dal Tribunale di Udine con l'accusa di atti persecutori commessi tra il 2023 e il 2025 ai danni della ex fidanzata, che avrebbe per di più seguito e fotografato con un drone per controllarne gli spostamenti.

Le indagini sono state avviate nell'ottobre 2025 dopo la querela presentata dalla donna, che continuava a ricevere dall'ex, residente nell'Alto Friuli, insistenti richieste di tornare insieme, oltre a regali e messaggi non graditi. Oltre ad un dettaglio inquietante: a far scattare l'allarme era stata, infatti, anche la presenza ricorrente di un drone, proveniente da una località ignota, che sorvolava i luoghi da lei frequentati e di cui si era accorta.

Gli accertamenti successivi hanno permesso ai militari di individuare e sequestrare il velivolo. Dall'analisi della memoria interna del dispositivo sono emersi numerosi sorvoli, con i tracciati dei voli, e fotografie scattate all'insaputa della vittima, alcune delle quali sarebbero persino state condivise dall'indagato con amici e conoscenti. I militari hanno anche sequestrato due telefoni cellulari, ora al vaglio degli investigatori.

Un fatto simile era successo qualche settimana fa anche a Napoli: un 28enne aveva provato a spirare la sua ex usando un drone ma è stato scoperto, così è stato arrestato per atti persecutori. Il giovane aveva fatto decollare il suo velivolo per posizionarlo davanti al balcone di casa della ex compagna e tenerla sotto controllo. Il drone però è sfuggito al controllo del proprietario ed è andato a schiantarsi contro la finestra della donna che si è così accorta di essere spiata.

