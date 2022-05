Dramma in Puglia, 21enne muore travolto da un treno mentre attraversa i binari: traffico in tilt Tragedia sulla linea ferroviaria Foggia-Lucera: un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere stato travolte da un treno mentre camminava a braccia aperte sui binari. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Tragedia in Puglia, dove un 21enne che stava camminando sui binari è stato investito da un treno ed è morto. È successo questa mattina nel Foggiano. L'incidente è avvenuto sulla linea che da Foggia conduce a Lucera, a circa 3 chilometri dalla stazione. Lo comunica Ferrovie del Gargano. Il macchinista – a quanto si apprende – non è riuscito a evitare l'impatto pur avendo azionato i sistemi di sicurezza e allertato il sistema acustico. La vittima è deceduta sul colpo.

Gli agenti della polizia ferroviaria e della polizia scientifica hanno eseguito i rilievi. Si indaga per cercare di capire se si sia trattato di un gesto volontario da parte del 21enne, di cui non è stata ancora resa nota l'identità, o di un incidente. Stando a quanto riporta la stampa locale, secondo le prime testimonianze, pare che il giovane camminasse proprio sopra i binari con le braccia aperte, ma al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di un suicidio o se il giovane si trovasse in stato confusionale. Per consentire tutti i rilievi del caso, il traffico ferroviario è andato in tilt, i convogli sono stati sostituiti dai bus, ma nel tardo pomeriggio la circolazione è stata ripristinata. Assistenza è stata fornita dal personale di Ferrovie del Gargano ai viaggiatori presenti sul treno coinvolto nell’incidente.

Non è la prima volta che in Puglia succede un episodio del genere. Tra i più noti quello verificatosi lo scorso ottobre ad Acquaviva, quando una ragazza di 16 anni è stata investita e uccisa da un treno. Pare non si fosse accorta dell'arrivo del mezzo perché aveva le cuffie nelle orecchie.