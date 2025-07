Dramma all’alba a Forlì: auto pirata uccide una donna vicino a un bar, al vaglio filmati e testimoni

L’incidente mortale prima delle 5 del mattino nei pressi dell’abitato del comune appenninico di Cusercoli (Forlì-Cesena). La vittima è una donna di 51 anni. Chi l’ha travolta non si è fermato a prestare soccorso.

Una donna è morta questa mattina all’alba dopo essere stata travolta da un’auto il cui conducente poi non si è fermato a prestare soccorso ma ha fatto perdere le sue tracce. È successo poco prima delle 5 del mattino nei pressi dell'abitato del comune appenninico di Cusercoli (Forlì-Cesena), lungo la via Bidentina, poco fuori dal centro del paese.

La vittima è una donna di 51 anni, si chiamava Lea Russo: inutile purtroppo l’intervento dei soccorritori, il personale sanitario e le forze dell’ordine arrivate sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri che stanno cercando di rintracciare il pirata della strada: al vaglio dei militari ci sono le testimonianze di alcune persone che si trovavano nei pressi di un bar vicino al luogo in cui la donna è stata investita e anche le immagini di telecamere di sicurezza della zona, sia pubbliche che private, che potrebbero avere ripreso il veicolo.

Gli investigatori stanno analizzando inoltre i frammenti dell'auto rinvenuti sulla carreggiata. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita: non si sa se la vittima stesse tentando di attraversare la strada quando è stata investita o se stesse camminando sul bordo. Sarebbe stata travolta all'altezza di una curva. Stando a una prima ricostruzione, la donna aveva l'abitudine ogni mattina di fare colazione in quel bar che si affaccia sulla provinciale. Sarebbe stata travolta appena uscita dal locale.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri delle stazioni di Civitella e Premilcuore, con il supporto del nucleo radiomobile. La strada teatro dell'incidente è rimasta chiusa per alcune ore per consentire i rilievi del caso.

Originaria della Liguria, la vittima da alcuni anni si era trasferita nel comune romagnolo e lavorava come addetta alle pulizie nel piccolo ospedale cittadino.