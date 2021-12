Donna trovata morta in casa a Quartu Sant’Elena: “Uccisa a coltellate in camera da letto” Il ritrovamento del corpo senza vita di una donna di 50 anni in una abitazione in via della Musica a Quartu Sant’Elena, nella città metropolitana di Cagliari. Ipotesi femminicidio.

A cura di Susanna Picone

Una donna è stata trovata morta in una casa in via della Musica a Quartu Sant’Elena, nella città metropolitana di Cagliari. Si tratta di una donna di 50 anni, vittima secondo le prime ipotesi di un femminicidio. Sul corpo sono state riscontrate alcune ferite e tagli riconducibili a coltellate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena e del comando provinciale di Cagliari. A dare l’allarme, scattato nel primo pomeriggio di oggi, e far ritrovare il corpo ormai senza vita è stata la sorella che aveva provato a mettersi inutilmente in contatto con la vittima. Da tre giorni la sorella non riusciva a rintracciare la 50enne.

I carabinieri della compagnia di Quartu e i colleghi del comando provinciale a quel punto sono entrati nell'abitazione, al numero 50 di via della Musica, trovando il corpo senza vita della donna. I primi accertamenti avrebbero poi confermato la pista dell'omicidio: la donna sarebbe stata uccisa in camera da letto con numerose coltellate. Il caso è seguito dalla Procura della Repubblica. Sul posto sono arrivati anche il medico legale per gli accertamenti e il pm di turno.

Articolo in aggiornamento