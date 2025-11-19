Donna scompare da casa, il figlio lancia l’allarme: trovata morta nei pressi del fiume Vara

Il corpo senza vita di una donna di mezza età è stato trovato nei pressi del fiume Vara (La Spezia). La vittima era scomparsa dalla serata di ieri e il figlio aveva lanciato l’allarme. Si indaga sull’accaduto.

Il cadavere di una donna è stato ritrovato questa mattina all'alba in una zona di macchia verde, lungo le sponde del fiume Vara presso San Pietro Vara, a Varese Ligure, (La Spezia).

Si tratterebbe, secondo i primi risultati delle indagini, di una donna di mezza età della quale si erano perse le tracce dalla sera precedente. Cittadini e forze dell'ordine si erano da subito impegnati nelle ricerche a seguito dell'allarme dato dal figlio.

Questa mattina, il ritrovamento del cadavere. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, che ora cercano di capire se la donna abbia raggiunto le sponde del fiume da sola e cosa sia successo nelle ore subito dopo la scomparsa.

A segnalare l'assenza della donna, della quale al momento non sono note le generalità, è stato il figlio, che non riusciva a mettersi in contatto con lei. Secondo le prime informazioni, la vittima era residente a Massa Carrara.

Il medico legale intervenuto sul posto per una prima ispezione cadaverica non avrebbe riscontrato segni di violenza sul corpo senza vita della donna. Sarà comunque necessaria l'autopsia per chiarire cosa sia accaduto alla vittima e le cause del decesso, ancora tutte da ricostruire.

Il ritrovamento è avvenuto dopo ore di ricerche da parte delle forze dell'ordine e dei cittadini che hanno offerto il loro aiuto alle autorità nel tentativo di far tornare a casa sana e salva la donna.

La vicenda è oggetto di indagini che per il momento non escludono alcuna pista. Le ultime ore di vita della donna sono ancora avvolte nel mistero. Saranno le prossime verifiche a chiarire cosa sia successo nelle ore in cui la donna si è allontanata da casa, facendo perdere del tutto le proprie tracce.

In aggiornamento