Trovato morto in casa con una coltellata al petto a Nuoro: l’allarme dato dal figlio di 12 anni

A Loculi, nel Nuorese, un uomo è stato trovato morto in casa con una ferita al petto. A dare l’allarme è stato il figlio 12enne. Sul posto 118 e carabinieri, pare si tratti di suicidio.

immagine di repertorio

A Loculi, in provincia di Nuoro, un uomo di 63 anni è stato trovato morto nella sua abitazione con ferite da arma da taglio. A fare la drammatica scoperta è stato il figlio di 12 anni, che si è trovato davanti alla scena e ha subito chiamato i soccorsi.

Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Immediatamente sono intervenuti anche i carabinieri del comando provinciale di Nuoro, che hanno avviato i rilievi e messo in sicurezza l’area. Gli investigatori hanno eseguito sopralluoghi e raccolto ogni elemento utile per chiarire la dinamica dell’episodio.

Secondo i primi riscontri dei militari, potrebbe trattarsi di un suicidio e non di un delitto. Inizialmente le modalità in cui il cadavere è stato trovato avevano sollevato dubbi sulle cause della morte, ma le prime verifiche sembrerebbero escludere l’ipotesi di un omicidio. Le autorità continuano comunque ad analizzare con attenzione ogni dettaglio, completando i rilievi all’interno dell’abitazione.

La vicenda ha lasciato sotto shock la comunità locale, che ha seguito con apprensione l’intervento dei soccorritori e dei carabinieri. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità della vittima né su eventuali circostanze aggiuntive, mentre gli inquirenti mantengono il massimo riserbo per consentire una ricostruzione precisa dei fatti.

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