Donna precipita dal cavalcavia e viene investita da un camion di passaggio: morta sul colpo Tragedia sulla semiautostrada A13 all’altezza di Ascona: una donna è precipitata da un cavalcavia ed è stata travolta da un mezzo pesante di passaggio. È morta sul colpo. Strada parzialmente chiusa, indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

È precipitata da un cavalcavia, dove si trovava per cause che sono ancora in via di accertamento, ed è stata travolta da un camion di passaggio che non le ha lasciato scampo. Tragedia questa mattina intorno alle 6.15 sull'A13 tra Locarno ed Ascona, comune svizzero del Cantone Ticino, sul Lago Maggiore, sul tratto autostradale che conduce proprio al Lago Maggiore, dove una donna, la cui identità non è stata resa nota, è morta sul colpo dopo aver fatto un volo di vari metri ed essere stata investita dopo l'impatto sul cemento.

Come ha riferito la polizia cantonale, la vittima si trovava sul cavalcavia che sovrasta l'autostrada l'A13 ed è finita sulla carreggiata sottostante dove è stata investita da un mezzo pesante che stava transitando in zona. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Locarno e della Polizia comunale di Ascona nonché i soccorritori del Salva, che però non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso della donna. Troppo gravi le ferite riportate.

La semiautostrada è stata parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Il che ha causato disagi alla circolazione, con chilometri di coda su entrambe le direzioni. La dinamica dell'accaduto è al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono al lavoro anche gli specialisti della Scientifica, impegnati nelle analisi del caso per fare luce sulla vicenda. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.