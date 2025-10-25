Investita da un pullman a Palermo, morta la 25enne ricoverata in gravissime condizioni

È morta la 25enne investita dal pullman di linea extraurbana a Palermo. Le condizioni erano gravissime e la ragazza è deceduta all’ospedale Buccheri La Ferla, dove era stata trasportata in codice rosso. Ai soccorritori del 118, intervenuti per primi sul posto, era stato detto che la giovane donna fosse incinta ma i medici dell’ospedale hanno accertato che non lo era.

Immagine di repertorio

È morta la 25enne investita dal pullman di linea extraurbana a Palermo. Le sue condizioni erano gravissime e la ragazza è deceduta all'ospedale Buccheri La Ferla, dove era stata trasportata in codice rosso.

A quanto si apprende, la giovane, di origini straniere, si chiamava Grace Opoku. Ai soccorritori del 118, intervenuti per primi sul posto, era stato detto che la giovane donna fosse incinta ma i medici dell'ospedale hanno accertato che non lo era.

La ragazza era stata travolta dal mezzo mentre era a piedi in via Buonriposo. A quanto si apprende, l'impatto era stato molto violento. Il personale medico del 118 era rapidamente intervenuto sul posto e l'aveva trasportata in codice rosso all'ospedale Buccheri La Ferla. Come anticipato, le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi.

Subito dopo l'impatto, insieme ai sanitari sul posto è sopraggiunta anche la Polizia municipale, incaricata delle indagini: i rilievi del caso serviranno a fare luce sull'esatta dinamica dell'accaduto e sulle responsabilità delle persone coinvolte. Intanto, il mezzo è stato sequestrato.

In aggiornamento.