Dipendenti pagati 2,40 euro l’ora e senza ferie nella Rsa, gestori indagati: “Abbandonati gli anziani” Un uomo di 38 e 59 anni sono stati raggiunti da una misura della Guardia di Finanza di Palermo che ha vietato ai due di esercitare la professione nell’ambito della gestione di una casa di riposo. La coppia sfruttava i 3 dipendenti dell’azienda e gli anziani non autosufficienti vivevano in condizioni di abbandono.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo e una donna di 38 e 59 anni sono stati raggiunti da un divieto di esercitare la propria professione notificato dai finanzieri del comando provinciale di Palermo.

Stando a quanto reso noto, i due gestivano una comunità alloggio per anziani che ora è sotto la lente di ingrandimento delle autorità per sfruttamento del lavoro e abbandono di persona incapace. Secondo la polizia finanziaria di Palermo, i lavoratori venivano sfruttati per pochi euro all'ora, mentre gli anziani, non autonomi, venivano abbandonati a loro stessi. Stando a quanto evidenziato dalle indagini, i tre dipendenti non erano stati regolarmente assunti ed erano privi di qualifiche per svolgere le loro mansioni.

Approfittando del loro stato di bisogno, i gestori dell'attività avrebbero tolto loro ferie, permessi e riposi settimanali, pagandoli inoltre molto meno rispetto ai compensi indicati nei contratti collettivi nazionali.

I dipendenti ricevano infatti 2,40 euro l'ora invece di 8,41 euro l'ora, in barba a qualsiasi norma indicata nei contratti di categoria e senza mai considerare le ore di straordinario. A lanciare l'allarme alle forze dell'ordine, sarebbe stato il parente di un ospite della struttura che aveva notato le condizioni di abbandono in cui vessava il paziente.

Gli anziani erano infatti lasciati a loro stessi e vivevano in condizioni di scarsa cura e igiene personale. Il tutto è stato accertato dai finanzieri anche attraverso audio, video e intercettazioni: gli indagati avrebbero ottenuto risparmi in termine di versamento dei contributi e oneri previdenziali. La società che gestisce la struttura è stata sottoposta a commissariamento giudiziale dal tribunale di Palermo che ha nominato un amministratore con il compito di garantire la prosecuzione delle attività assistenziali previste fino all'intervento della Guardia di Finanza.