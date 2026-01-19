Diego Baroni scomparso da 8 giorni, aperto fascicolo: stasera la marcia di solidarietà alla famiglia del 14enne

Continuano le ricerche del 14enne Diego Baroni, scomparso da San Giovanni Lupatoto lunedì 12 gennaio. Lo studente sarebbe uscito di casa per andare a scuola, ma poi si sarebbe diretto alla stazione di Verona per prendere un treno diretto a Milano. Aperto un fascicolo di indagine senza ipotesi di reato.

Diego Baroni

Alle 20 di questa sera, lunedì 19 gennaio, è in programma una camminata silenziosa per Diego Baroni a San Giovanni Lupatoto. Il ragazzino di 14 anni è scomparso ormai 8 giorni fa e la famiglia, che mantiene il massimo riserbo in questi giorni di indagini da parte delle forze dell'ordine, sta aspettando un messaggio o una telefonata di Diego, partito dalla stazione di Verona verso Milano.

A Fanpage.it, i familiari del 14enne hanno riferito di essere in attesa di sviluppi delle indagini, in atto anche sul territorio di Milano, lì dove il cellulare dello studente di San Giovanni Lupatoto ha agganciato l'ultima cella telefonica.

Diego risulta ancora scomparso. A preoccupare le autorità e i familiari è il lasso di tempo trascorso dall'ultimo avvistamento: il 14enne è infatti sparito da 8 giorni, quando è uscito di casa per recarsi a scuola. Diego non è mai entrato nell'istituto professionale Giorgi di Verona, dove frequenta il primo anno, ma si è diretto alla stazione dove avrebbe poi preso un treno per Milano.

Da allora non si hanno più sue notizie. Per questa sera è stata organizzata una camminata di solidarietà alla famiglia. Alla marcia saranno presenti amici, parenti e compagni della squadra di Basket di Diego. Il Comune di San Giovanni Lupatoto, come apprende Fanpage.it, mantiene il massimo riserbo sulle indagini in atto. L'idea iniziale portata avanti dagli inquirenti era quella di una bravata adolescenziale per visitare una grande città, ma il lasso di tempo trascorso dalla sparizione preoccupa i familiari e l'intero paese.

"L'intera amministrazione comunale auspica il ritorno di Diego e gli chiede di farsi sentire, anche solo tramite un messaggio o una telefonata, con la sua famiglia. Un contatto allevierebbe molto il loro dolore" ha sottolineato a Fanpage.it l'assessora alla comunicazione, Debora Lerin.

Diego è alto 1 metro e 80 centimetri, al momento della scomparsa indossava un giubbotto blu col cappuccio, i pantaloni della tuta scuri, lo zaino nero e il berretto di lana scuro. Sulla vicenda è stato aperto un fascicolo di indagine per il quale non è stato ancora ipotizzato alcun reato.