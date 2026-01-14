Esce di casa per andare a scuola, ma prende un treno per Milano e scompare: si cerca il 14enne Diego Baroni

Si cerca il 14enne Diego Baroni, scomparso a San Giovanni Lupatoto (Verona) nella mattinata del 12 gennaio. Il ragazzino era uscito di casa per andare a scuola, ma qui non è mai arrivato. L’ultimo aggancio alla cella telefonica del suo smartphone arriva da Milano.

Diego Baroni

Da lunedì 12 gennaio non si hanno più notizie di Diego Baroni, studente di 14 anni residente a San Giovanni Lupatoto (Verona). La mamma ha fatto sapere sui social che il ragazzino era uscito di casa per andare a scuola, ma che qui non è poi mai arrivato. Il cellulare risulta spento da lunedì: il 14enne potrebbe aver preso un treno verso Milano.

L'ultimo aggancio telefonico, secondo quanto si legge sui social network, sarebbe avvenuto proprio in Lombardia. Le ricerche sono attualmente in corso. Diego è alto 1 metro e 80 centimetri e al momento della scomparsa indossava un berretto di lana scuro, un giubbotto blu con il cappuccio, i pantaloni della tuta scuri e lo zainetto nero. L'adolescente è uscito di casa intorno alle 6.45 per prendere l'autobus che avrebbe dovuto condurlo all'istituto veronese Giorgi, dove poi non è mai entrato.

Un'ex compagna di scuola ha riferito alle autorità di averlo visto alla stazione di Verona. L'adolescente le avrebbe detto di essere diretto in Lombardia per incontrare degli amici. Dal suo arrivo in città, non si hanno sue notizie.

Il cellulare sarebbe stato spento intorno alle 8.30 del mattino, ma nelle ultime ore avrebbe repostato su TikTok alcuni video pubblicati da amici. Secondo i familiari, per farlo potrebbe aver usato un computer o lo stesso telefono in modalità aereo. Chiunque avesse notizie dell'adolescente o lo avesse incontrato in queste ore, può contattare il 112 o il 3495232192.

La mamma ha diffuso una serie di appelli sui social, oltre ad aver chiesto l'intervento dei carabinieri che hanno dato il via alle ricerche. Diego potrebbe essere in compagnia di amici anche maggiorenni: nel caso in cui una persona di età superiore ai 18 anni lo stesse aiutando, si potrebbe profilare il reato di sottrazione di minore e l'iscrizione al registro degli indagati.