Diego Baroni, nessuna notizia del 14enne scomparso: "Ha condiviso video su TikTok, potrebbe essere a Milano"

Ricerche ancora senza esito per Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto (Verona) scomparso il 12 gennaio scorso, quando era uscito di casa per andare a scuola. A un’amica incontrata in stazione avrebbe detto di essere diretto a Milano.
A cura di Eleonora Panseri
Continuano a essere, purtroppo, senza esito le ricerche di Diego Baroni, il 14enne scomparso da San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, nella mattinata di lunedì 12 gennaio.

Secondo quanto è stato ricostruito dai familiari, il ragazzo è uscito di casa alle 6.45 per prendere la corriera che ferma davanti alla sua abitazione e che lo avrebbe dovuto portare in città.

La destinazione era l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato Giovanni Giorgi, la scuola dove frequenta il primo anno. Qui però non è mai arrivato e da quel momento si sono perse le sue tracce.

Il cellulare risulta spento dalle 8.30. La famiglia ipotizza che si sia diretto verso la stazione di Porta Nuova. Dove, come riportano i quotidiani locali, avrebbe incontrato un'ex compagna di scuola a cui il 14enne avrebbe detto di dover andare a Milano per trovare degli amici.

Ed è proprio a Milano che il suo telefono sarebbe stato agganciato un'ultima volta da una cella telefonica. Inoltre, racconta la mamma, Sara, Diego avrebbe condiviso alcuni video su TikTok.

I genitori, già nel pomeriggio del 12 gennaio, hanno sporto denuncia di scomparsa. A quel punto è scattato il Piano  di ricerca, coordinato dalla Prefettura.

Per i familiari la scomparsa risulta inspiegabile, a loro infatti non risultano litigi o tensioni, il suo comportamento è stato "normale" fino al giorno prima della scomparsa.

Oltre all'appello pubblicato dalla mamma pochi giorni fa, oggi, venerdì 16 gennaio, anche il governatore della regione Veneto, Luca Zaia, ha chiesto a chiunque avesse informazioni di rivolgersi alle forze dell'ordine.

"La notizia è stata diffusa anche dalla stampa nella speranza di ritrovarlo al più presto. Chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente il 112. Condividete per aiutare a riportare Diego a casa", ha scritto in un post su Facebook.

Al momento della scomparsa il ragazzo (occhi e capelli castani mossi, alto un metro e 80 centimetri) indossava un cappello di lana scuro, un giubbotto blu con il cappuccio, pantaloni della tuta di colore scuro, e scarpe da ginnastica nere. Con sé aveva anche uno zaino nero.

Se avete visto Diego o siete in possesso di informazioni utili al suo ritrovamento, l'invito è sempre quello di contattare il numero unico per le emergenze 112 o il numero 349 523 2192 che hanno condiviso i familiari. Ogni segnalazione può contribuire al suo ritorno a casa.

