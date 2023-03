Diamanti, armi e un dente di mammut: pensionato nascondeva in casa 6 milioni di euro di merce rubata l settantenne, incensurato, è stato denunciato per ricettazione. Gli agenti hanno sequestrato almeno 100.000 oggetti in quattro diversi appartamenti: si tratta del risultato di furti commessi nell’arco di almeno 20 anni.

Diamanti e altre pietre preziose, monete d’oro, orologi di pregio, sei casse piene di fossili con anche un dente di mammut: è il tesoro trovato in possesso di un insospettabile pensionato settantenne di Bologna, risultato essere il provento di furti commessi nell’arco di almeno 20 anni e il cui valore dovrebbe aggirarsi, complessivamente, sui sei milioni di euro. Le forze dell'ordine hanno trovato il bottino in tre appartamenti fra Bologna e il Ravennate e alcune cassette di sicurezza.

L'uomo, incensurato e finora mai sfiorato da indagini di polizia, ora è indagato a piede libero per ricettazione. Secondo gli investigatori, buona parte dei beni rinvenuti (si tratta di circa 100mila pezzi) è riconducibile a reati commessi per lo più nel centro-nord Italia negli ultimi 20 anni. Si spazia da proventi di furti in appartamento, furti su treni, truffe, scippi e borseggi.

Per trasportare tutta la merce, gli agenti hanno dovuto chiamare una ditta di traslochi. Si tratta infatti di oggetti di ogni tipo: non solo gioielli e preziosi, ma anche foto e videocamere, apparecchi elettronici, collezioni di farfalle e coleotteri, capi di divise militari della Seconda guerra mondiale, pistole antiche ad avancarica e anche 330.000 euro in contanti che l’uomo teneva nascosti in un finto libro.

Finora è stato possibile restituire ai proprietari appena un decimo della refurtiva, per un valore di circa 600mila euro, provento di furti commessi nel Bolognese fino all'autunno 2022.

Per provare a risalire ai proprietari degli altri oggetti sequestrati si è anche deciso di predisporre una pagina ad hoc sul sito della Questura bolognese, visibile al link questure.poliziadistato.it/it/Bologna/articolo/301364083cd999228775730150.