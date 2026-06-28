Ladri nella villa di proprietà di Andrea Bocelli: rubati gioielli, orologi e contanti per 500 mila euro

Alcuni ladri sono entrati in una delle ville di proprietà di Andrea Bocelli, mentre gli affittuari americani non erano in casa. Sono stati rubati oggetti e contanti per il valore di circa mezzo milione di euro.

Andrea Bocelli – ph Medios y Media:Getty Images

Nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 giugno alcuni ladri sono entrati in una villa a Vittoria Apuana, località del comune di Forte dei Marmi (Lucca), appartenente alla famiglia Bocelli. Il colpo è stato fatto mentre gli affittuari della villa, spiega Il Tirreno, erano fuori per la sera e non avevano chiuso come si deve la casa. I ladri sapevano quali erano i movimenti della famiglia, evidentemente, e sarebbero entrati in azione tra le 21 e mezzanotte, quando sapevano di trovarla vuota. Una volta all'interno dell'abitazione hanno rovistato in tutte le stanze per un bottino totale di mezzo milione di euro.

Tra le cose che sono state rubate ci sono gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso per un valore totale che è ancora da quantificare, ma che potrebbe toccare i 500 mila euro. Un danno ingente che sarebbe stato possibile perché, dai rilievi eseguiti nell'abitazione, la villa non sarebbe stata chiusa nel migliore dei modi e l'impianto di allarme installato risulterebbe non essere stato inserito prima di uscire, agevolando la banda. Per questo motivo, i carabinieri che si stanno occupando del caso sono alla ricerca di maggiori informazioni cercando di sfruttare le immagini delle telecamere di sorveglianza che sono nel quartiere.

La casa, quindi, non era abitata da Bocelli che in quelle ore era in concerto a Venezia: il tenore, infatti, si è esibito in una Piazza San Marco piena per il tour di Romanza. Il cantante non ha commentato, ma lo ha fatto il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, che si è detto dispiaciuto, giustificandosi per quanto riguarda le forze in campo: "Come Comune però mi sento di dire che non possiamo davvero fare più di quanto già messo in campo: abbiamo assunto 20 agenti di polizia locale, due pattuglie di guardie giurate girano nel centro del paese monitorando la zona. Abbiamo 140 telecamere in 9 chilometri di territorio, e siamo in procinto, perché abbiamo già investito i soldi, di installarne altre 26 nuove".