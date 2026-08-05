Bruce Springsteen: “Mia moglie Patti Scialfa è in remissione dal mieloma multiplo”

Bruce Springsteen annuncia che la moglie Patti Scialfa è in remissione dal mieloma multiplo. Il messaggio arriva durante un evento per la ricerca sul cancro.

Patti Scialfa e Bruce Springsteen – ph Jordan Strauss:Invision:AP

Bruce Springsteen ha annunciato che il mieloma multiplo – una rara forma di tumore del sangue – diagnosticato sua moglie Patti Scialfa nel 2018 è in remissione. Il cantautore lo ha fatto con un video registrato nel suo studio di registrazione, mostrato durante l'evento di gala del Pan-Mass Challenge annuale, una corsa in bicicletta che raccoglie fondi per la ricerca e il trattamento del cancro presso il Dana-Farber Cancer Institute. Sebbene il cantante e la moglie non siano riusciti a partecipare in presenza, hanno comunque voluto contribuire con un video in cui alla fine, il Boss si è esibito in una versione acustica di "Born To Run".

E proprio sul suo soprannome, Springsteen ha voluto scherzare, perché i veri boss sono coloro che si occupano di raccogliere fondi per la ricerca sul cancro. La PMC è il più grande evento benefico sportivo che si tiene negli USA, raccogliendo ogni agosto migliaia di partecipanti. Il 100% dei fondi raccolti dai ciclisti viene destinato direttamente al Dana-Farber e il Jimmy Fund e dal 1980 a oggi ha devoluto oltre 1,125 miliardi di dollari (circa un miliardo di euro). Ecco perché Springsteen ha condiviso con loro questo messaggio in cui racconta la condizione di salute della moglie.

"Come sapete, Patty convive con un mieloma multiplo da oltre 8 anni. Ma ora, per fortuna, è in remissione", Springsteen ha dato questa notizia sottolineando l'importanza che hanno medici e scienziati che continuano senza sosta a cercare cure e ad assistere i pazienti, accompagnandoli nei momenti di maggiore paura. In Italia, secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità, sono 20 mila i pazienti trattati per mieloma multiplo, ovvero il tumore delle plasmacellule, un tipo di cellule del sistema immunitario presenti nel midollo osseo e nei linfonodi.

La raccolta fondi serve proprio a sostenere la ricerca nello sviluppo di nuove terapie. L'AIL – Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma sottolinea come grazie ai progressi, "oggi nella pratica quotidiana sono disponibili nuove classi di farmaci biologici, quali gli immunomodulatori, gli inibitori del proteasoma e gli anticorpi monoclonali". Insomma, la ricerca non è solo "bilancio", sottolinea anche il cantautore che ha passato la vita a scrivere canzoni su chi continua a credere anche quando la vita ti dà ogni motivo per non farlo. E infatti subito dopo ha suonato una versione acustica di "Born To Run", uno dei suoi capolavori, brano che racconta proprio la voglia di fuggire da una vita opprimente, perché, come canta: "Siamo nati per correre". Un messaggio che in questa occasione è anche un invito a non cedere, continuare nella ricerca di nuove cure e soprattutto a non perdere la speranza.