Deltaplano si schianta in un campo e prende fuoco: morti carbonizzati i due uomini a bordo Walter Righelli e Fabio Lentoni, 64 e 47 anni, sono morti carbonizzati dopo essere precipitati con il deltaplano in un campo di Basilicanova, nel Parmense. Il velivolo è caduto e ha preso fuoco poco dopo le 20 di domenica 11 settembre.

Tragedia a Basilicanova, nel Parmense. Un deltaplano a motore è precipitato in un campo subito dopo il decollo e ha preso fuoco intorno alle 20 di ieri, domenica 10 settembre. Nello schianto, avvenuto tra la strada provinciale e il torrente Parma, sono morte carbonizzate due persone.

Sul luogo sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco e mezzi del 118, oltre ai carabinieri che hanno avviato le indagini per stabilire le cause di quanto accaduto. È arrivato anche l'elisoccorso dall'Ospedale di Parma, ma non c'è stato nulla da fare: i due erano già deceduti. A seguito delle operazioni di identificazione delle due salme, si è scoperto che le vittime dell'incidente, pilota e passeggero, si chiamavano Walter Righelli e Fabio Lentoni e avevano rispettivamente 64 e 47 anni.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, i due uomini morti nello schianto erano amici, e non padre e figlio come era stato appreso inizialmente. Righelli e Lentoni avevano deciso di decollare con il mezzo durante il tramonto partendo dal campo dove hanno trovato la morte, che si trova vicino alla casa del più grande tra i due. Nelle foto dell'incidente diffuse in rete si vedono le forze dell'ordine al lavoro, impegnate nei rilievi, e la carcassa del velivolo, completamente distrutto.

A quanto pare sembra che ad assistere al decollo ci fossero il figlio e la moglie di una delle due vittime, il 64enne Walter Righelli, che sono diventati testimoni involontariamente anche del terribile incidente in cui il loro familiare ha perso la vita. Per chiarire la dinamica di quanto successo stanno appunto indagando i carabinieri. Tra le varie ipotesi che gli investigatori stanno passando al vaglio, ci sarebbero la manovra sbagliata, il guasto, ma anche quella di un possibile malore improvviso del pilota. Quest'ultima sembra infatti essere la più accreditata.