Cuneo, bimba di 11 anni muore annegata nella piscina pubblica Una bimba di 11 anni è morta annegata in una piscina pubblica di Bra, nei pressi di Cuneo. Le dinamiche dei fatti sono ancora tutte da accertare. La piccola sarebbe deceduta sul colpo.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto di archivio

Una ragazzina di 11 anni è morta annegata in una piscina pubblica di Bra, in provincia di Cuneo. Le dinamiche dell'accaduto sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti nell'immediato i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare nulla per la ragazzina. I medici hanno dovuto dichiarare il decesso poco dopo aver raggiunto la piscina pubblica.

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 18. La piccola Valentina Cortino, così si chiamava la vittima, era in acqua con i familiari. Secondo quanto ricostruito, potrebbe aver avuto un malore mentre stava nuotando. I parenti l'hanno vista sparire sotto il pelo dell'acqua e hanno cercato di soccorrerla. La ragazzina è stata trascinata a bordo vasca mentre il personale della piscina ha chiesto l'intervento del 118.

I medici però non sono riusciti a rianimare la piccola. Per lunghi minuti hanno provato a farle ripartire il cuore con le manovre salvavita, ma senza avere alcun successo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per chiarire la dinamica di quanto accaduto.

In aggiornamento