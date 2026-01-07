Crans-Montana, l’avvocato dei genitori di Emanuele a Fanpage: “Corpo intatto, vogliono sapere com’è morto”

Emanuele Galeppini

I genitori di Emanuele Galeppini vogliono capire una cosa sola: come è morto loro figlio. È il punto da cui parte Alessandro Vaccaro, legale della famiglia del 17enne genovese, residente a Dubai, morto nella strage di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana, nell’intervista rilasciata a Fanpage.it.

Vaccaro conferma a Fanpage.it che i dubbi della famiglia sono nati al momento dell’identificazione del corpo. “Quando sono entrati in obitorio la bara era aperta”, racconta l’avvocato. “A differenza di quanto ci si aspettava, cioè un corpo devastato dal fuoco, Emanuele era praticamente intatto”. Nessun segno evidente di ustioni: aveva ancora i capelli e le sopracciglia. Anche gli oggetti personali erano integri. “Il portafoglio che aveva in tasca non era bruciato. Solo le scarpe erano coperte di cenere”.

Altri dettagli, riferiti dall’avvocato anche ad altri media nelle ore successive alla tragedia, rafforzano l’inquietudine della famiglia. I Galeppini hanno infatti chiesto chiarimenti alle autorità svizzere, senza ricevere finora risposte formali. Pure il telefono cellulare del ragazzo, ad esempio, non presentava segni di combustione, un elemento che ha alimentato ulteriori interrogativi sulle circostanze della morte.

Sempre a Fanpage.it, Vaccaro spiega che i genitori hanno chiesto di poter disporre l’autopsia sul corpo del figlio. “La richiesta è stata respinta”, riferisce. “Ci è stato detto che le cause della morte erano pacifiche e chiare”. Una valutazione che, però, la famiglia non condivide. “Il dubbio dei genitori è che Emanuele potesse non trovarsi all’interno del locale al momento dell’incendio”, aggiunge l’avvocato nell’intervista a Fanpage.it, precisando che al momento non ci sono risposte ufficiali.

Nel mosaico ancora incompleto della tragedia di Crans-Montana, la vicenda di Emanuele resta una delle più cariche di interrogativi, mentre i familiari continuano ad attendere risposte che, per ora, non sono arrivate.

