Strage Crans-Montana, oggi i funerali in diretta delle 5 vittime italiane e il minuto di silenzio nelle scuole

Oggi è il giorno dei funerali delle sei vittime italiane morte nella strage di Crans-Montana. A Milano si terranno i funerali di Achille Barosi, a Bologna quelli di Giovanni Tamburi, previsto un minuto di silenzio in tutte le scuole di Italia. Nel pomeriggio anche l'ultimo saluto a Chiara Costanzo a Milano e a Riccardo Minghetti a Roma. A Lugano si terrà la cerimonia per Sofia Prosperi.

Intanto i gestori del locale sono indagati per omicidio e incendio colposo. Sébastien Fanti, avvocato di diverse vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana ha tenuto a precisare: "Per me, è un rischio aver lasciato i gestori in libertà. Immaginate cosa succederebbe per le vittime se queste persone lasciassero la Svizzera e non si potesse avere il processo che è dovuto ai genitori e alle famiglie delle vittime". Ma la procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, non procedere con l'arresto in questa fase di indagini: "In questa fase, non ci sono indicazioni di un rischio di fuga, di collusione o recidiva. Ma la situazione viene valutata costantemente".