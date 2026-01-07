Strage Crans-Montana, oggi i funerali in diretta delle 5 vittime italiane e il minuto di silenzio nelle scuole

Oggi è il giorno dei funerali delle sei vittime italiane morte nella strage di Crans-Montana. A Milano si terranno i funerali di Achille Barosi, a Bologna quelli di Giovanni Tamburi, previsto un minuto di silenzio in tutte le scuole di Italia. Nel pomeriggio anche l'ultimo saluto a Chiara Costanzo a Milano e a Riccardo Minghetti a Roma. A Lugano si terrà la cerimonia per Sofia Prosperi.
Intanto i gestori del locale sono indagati per omicidio e incendio colposo. Sébastien Fanti, avvocato di diverse vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana ha tenuto a precisare: "Per me, è un rischio aver lasciato i gestori in libertà. Immaginate cosa succederebbe per le vittime se queste persone lasciassero la Svizzera e non si potesse avere il processo che è dovuto ai genitori e alle famiglie delle vittime". Ma la procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud, non procedere con l'arresto in questa fase di indagini: "In questa fase, non ci sono indicazioni di un rischio di fuga, di collusione o recidiva. Ma la situazione viene valutata costantemente".
Alle 11 alla Basilica dei Santi Pietro e Paolo a Roma i funerali di Riccardo Minghetti
Oggi alle 11 presso la Basilica dei Santi Pietro e Paolo all’Eur a Roma si terranno in funerali di Riccardo Minghetti. Per tutta la giornata il municipio IX di Roma Eur ha disposto la chiusura delle attività legate alla manifestazione del Natale e della Ruota Panoramica, nell’area tra viale America e viale Oceania.
I funerali a Milano di Chiara Costanzo e Achille Barosi: alle 14.45 in due basiliche simbolo della città
Alle 14.45 in due basiliche simbolo di Milano si terranno i funerali Chiara Costanzo e Achille Barosi, tra i sei ragazzi italiani morti nella strage a Crans-Montana. La cerimonia funebre di Chiara Costanzo avrà luogo nella basilica di Santa Maria delle Grazie, mentre quella di Achille Barosi si terrà nella basilica di Sant'Ambrogio. Le esequie di Achille erano state fissate alle 11 del mattino in Sant'Ambrogio, mentre per Chiara era previsto un funerale nel pomeriggio. Successivamente si è deciso di procedere con le due cerimonie nella stessa ora. Nella città sarà lutto cittadino: il Comune prevede bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici e un invito alla sobrietà durante le iniziative istituzionali.
La dirigente del liceo Virgilio di Milano: "I ragazzi oggi rientrano dopo giorni molto difficili di dolore"
La dirigente del liceo Virgilio di Milano Francesca de Filippo, ovvero l'istituto frequentato da tre ragazzi rimasti coinvolti nella tragedia di Crans Montana, ha dichiarato: "I ragazzi oggi rientrano dopo giorni molto difficili di dolore, di smarrimento che coinvolge tutta la nostra comunità scolastica che e' stata profondamente colpita. Oggi li riaccogliamo con l'aiuto di specialiste, psicologhe dell'emergenza che incontreranno anche i docenti, li supporteranno e noi siamo qua come scuola per supportarli, per aiutarli in questo momento. Adesso ci dedichiamo a loro". E ancora: "La nostra missione educativa in questo momento è difficile ma è molto importante quindi ci concentriamo su questo".
A che ora si tiene il minuto di silenzio nelle scuole per le vittime di Crans-Montana
Questa mattina in tutte le scuole italiane verrà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'incendio avvenuto a Crans Montana. La notizia arriva dal ministero dell'Istruzione. "Un minuto di raccoglimento rappresenta un momento di condivisione del dolore delle famiglie colpite ed una occasione di riflessione per tutta la comunità scolastica sui valori della vita e della responsabilità civile". In una circolare del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara si legge: "In questo momento di profondo dolore il pensiero della comunità scolastica è rivolto ai giovani che hanno perso la vita in circostanze che avrebbero dovuto essere di spensieratezza e condivisione". E ancora: "Con un minuto di silenzio nelle scuole vogliamo ricordare le giovani vittime ed esprimere vicinanza alle loro famiglie, alle quali va il mio pensiero commosso e il più sentito cordoglio".
Dove si terranno i funerali oggi delle vittime italiane di Crans-Montana
Oggi mercoledì 7 gennaio a Milano, Roma, Bologna e Lugano si terranno i funerali di Chiara Costanzo, Achille Barosi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Giovanni Tamburi. Domani, giovedì 8, l'addio ad Emanuele Galeppini a Genova.