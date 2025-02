video suggerito

Cosa è successo a Riccardo Flammini, l’attore di 45 anni scomparso a Parigi Riccardo Flammini, attore romano di 45 anni, non ha più dato sue notizie dal 17 aprile 2022, quando da Parigi, dove si era recato per cercare opportunità lavorative, aveva scritto un’ultima volta alla sorella. Per due anni le sue sorti sono rimaste un mistero ma pochi giorni fa alla redazione di ‘Chi L’Ha Visto?’ è arrivata una mail firmata dal 45enne. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Eleonora Panseri

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Riccardo Flammini.

Di Riccardo Flammini, attore romano di 45 anni, non si avevano notizie dal 17 aprile 2022, quando da Parigi, dove si era recato per cercare nuove opportunità lavorative, aveva scritto un'ultima volta alla sorella Valentina.

Da quel momento l'uomo è sparito e la sorella, dopo aver fatto denuncia di scomparsa, non ha mai smesso di cercarlo. Per due anni le sue sorti sono rimaste un mistero.

Ma alcuni giorni fa alla redazione del programma ‘Chi L'Ha Visto?‘, che nel 2022 aveva parlato del suo caso, è arrivata una mail firmata proprio dal 45enne.

Cosa è successo a Riccardo Flammini a Parigi

Riccardo Flammini, come già anticipato, è scomparso il 17 aprile 2022. Già all'epoca il programma condotto da Federica Sciarelli aveva fatto un appello nel tentativo di ritrovarlo. L'uomo era a Parigi alla ricerca di opportunità lavorative nel mondo del cinema.

"L'ho sentito per un po' ma a un certo punto non si è fatto più vivo", ha raccontato la sorella Valentina, ospite della puntata di mercoledì 29 gennaio 2025. Durante la trasmissione in un servizio è stata ricostruita la vita dell'attore.

Riccardo, detto Ricky, nel 1999, quando aveva solo 20 anni, era uno dei Carramba boys, i ‘valletti' di Raffaella Carrà nelle varie edizioni di Carramba. Poi aveva lavorato anche a teatro e aveva ottenuto piccoli ruoli al cinema.

Si trasferisce una prima volta a Parigi nel 2011 perché gli era stato detto che c'erano più possibilità nel mondo cinematografico. Qui effettivamente riesce a ottenere parti in alcune produzioni. Nel 2018 però torna a Roma, dicendo che si sarebbe fermato in pianta stabile. "Però era tornato diverso", ha spiegato ancora Valentina.

"Mi aveva detto che era scappato da Parigi ma che non poteva dirmi perché, visto che non avrei avuto la possibilità di capire. Mi ha fatto intendere che avrebbe messo in pericolo anche me, che c'erano persone che gli volevano fargli del male", ha aggiunto la donna.

Riccardo Flammini insieme alla sorella Valentina.

In Italia però il lavoro però non va bene come prima e il 45enne appare tormentato. Ritorna a Parigi nel 2019. Valentina lo accompagna all'aeroporto di Fiumicino con la promessa di rivedersi presto, dicendogli che sarebbe andata a riprenderlo alla prima occasione, ma questa cosa non si è mai verificata.

"Ci sentivamo poco al telefono e nel 2020 ha iniziato a contattarmi solo per messaggio", ha ricordato.

L'ultima chiamata tra Riccardo Flammini e la sorella

Valentina ha raccontato di aver ricevuto una chiamata del fratello nel 2021. In quell'occasione lui le aveva risposto solo mugugnando, facendo versi, "come se fosse in una condizione di pericolo in cui non poteva parlare, come se fosse imbavagliato", ha spiegato lei.

Dopo quell'episodio, si era fatto vivo ancora per qualche tempo, sempre solo via sms, ma era poi sparito nell'aprile 2022.

"L'unico appiglio siete voi. – ha detto la sorella parlando in trasmissione – Sono andata anche a Parigi nell'agosto 2023, ma non l'ho trovato. L'ho cercato in maniera disperata, ho chiesto in giro, sono andata per i distretti di polizia, al Consolato, ma non sono stata fortunata quella volta".

La donna è riuscita solo a scoprire che vive nella zona sud-est della capitale francese per strada o in alloggi di fortuna.

Riccardo Flammini contatta chi l'ha visto: "Sono in difficoltà"

"Buongiorno, per favore, sono in una situazione molto difficile e delicata. Fate mettere i servizi segreti italiani con l'Ambasciata italiana a Parigi. È urgentissimo". È questo il testo della mail che una settimana fa è stata letta durante la puntata di ‘Chi L'Ha Visto?".

Il messaggio era appunto firmato Riccardo Flammini e arrivava da un mittente fittizio. Le persone che lavorano alla trasmissione hanno risposto chiedendo maggiori informazioni. Questa è la risposta che hanno ricevuto.

Riccardo Flammini – foto Facebook.

"Per il momento ho solamente l'opportunità di utilizzare il computer. – si legge nel secondo messaggio – Sono senza più un documento. Sono in una situazione molto complicata e di grande emergenza. Per favore, parlatene in trasmissione stasera. Solo voi potete fare qualche cosa, grazie infinite".

Subito dopo aver ricevuto questi messaggi, il programma si è messo in contatto con i familiari e ha organizzato un incontro con la sorella Valentina e un'amica. Le due donne hanno confermato che si trattava proprio di Riccardo e che probabilmente l'uomo aveva davvero bisogno di aiuto.

"Si capisce dalle mail che sta male, ma è importante che voglia essere aiutato, che è pronto a farsi aiutare. Noi siamo qui per questo, finalmente abbiamo una notizia", ha commentato l'amica di famiglia.

"A questo punto chiedo a voi della trasmissione e al pubblico affezionato che segue di darmi una mano perché io Riccardo lo avevo dato per scomparso e basta, avevo perso un po' la speranza, soprattutto gli ultimi mesi che nostra mamma stava male avrei voluto che tornasse", ha detto ancora Valentina.

L'identikit diffuso da ‘Chi L'Ha Visto?' nel 2022.

"Quindi, ecco, vi chiedo di aiutarmi, di darmi questa possibilità", ha aggiunto. La sorella del 45enne ha anche deciso di mettersi in contatto con l'Ambasciata, a cui si è rivolta dicendo che il fratello era in condizione di grave indigenza e senza documenti, che avevano bisogno di una mano per riportarlo a casa.

"Effettivamente, il signor Riccardo Flammini si è rivolto all'Ambasciata. Per molte settimane gli abbiamo spiegato che il suo referente non è l'Ambasciata ma un Consolato", ha risposto la rappresentanza diplomatica italiana su territorio francese.

Valentina ha lanciato un ulteriore appello rivolgendosi direttamente al fratello: "Ricky, io ti aspetto a casa e non vedo l'ora di riabbracciarti. Intanto, ti mando un bacio grande grande" e chiedendo ancora l'aiuto dei telespettatori del programma.