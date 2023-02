Contromano sull’autostrada A28, anziana percorre 13 chilometri: patente e auto sequestrate È stata fermata dalla polizia stradale dopo aver percorso 13 chilometri sull’A28 contromano, la donna a cui gli agenti hanno ritirato patente e auto. Ora l’incauta automobilista, classe 1936, rischia una denuncia.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Ha imboccato l'autostrada contromano percorrendo ben 13 chilometri prima di essere fermata dalla Polstrada, per questo a una donna, classe 1936, sono state sequestrate auto e patente: ora rischia la denuncia per guida pericolosa.

Stando a quanto riportato da La Nuova Venezia, i fatti si sono verificati questa mattina intorno alle 11, quando alcuni automobilisti hanno allertato le forze dell'ordine dopo aver visto un'auto immettersi a destra lungo la corsia d'uscita della carreggiata Sud dell'A28.

Alla guida della vettura, una Lancia Y, c'era una donna anziana e seduto al lato passeggero un uomo, suo coetaneo. I due sono stati fermati dopo aver percorso quasi tredici chilometri contromano nel tratto dell'A28 tra Portogruaro e Azzano Decimo. Agli agenti della Polstrada di Spilimbergo che l'hanno fermata ha spiegato di non essersi accorta del segnale di divieto di accesso.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine quindi, l'anziana si sarebbe immessa in autostrada dal comune di Gruaro, ma anziché guidare lungo il cavalcavia e immettersi regolarmente in carreggiata Nord, ha percorso quel tratto contromano ritrovandosi in Autostrada dal lato sbagliato.

Dopo essere stata fermata, la donna alla guida, classe 1936, ora rischia la denuncia per guida pericolosa. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l'anziana, che risiede in Veneto, dopo il ritiro della patente e dell'auto sarà soggetta anche al pagamento di una multa.