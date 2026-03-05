Concorso Guardia di Finanza per titoli ed esami per l’ammissione di 983 allievi marescialli: requisiti e come fare domanda

La Guardia di Finanza ha bandito il concorso per l’ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso 2026/2027. Possono partecipare cittadini italiani tra 17 e 26 anni, secondo i requisiti indicati nel bando ufficiale. È possibile inviare le domande online entro le ore 12 del 23 marzo.

La Guardia di Finanza ha bandito per l’anno accademico 2026/2027 il concorso, per titoli ed esami, finalizzato all’ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti. Si tratta dell’accesso a un percorso formativo che prepara al ruolo ispettivo del Corpo.

I posti sono così suddivisi: 923 nel contingente ordinario (di cui 8 riservati ai familiari del personale delle Forze armate e di polizia deceduto in servizio) e 60 nel contingente di mare, ripartiti tra le specializzazioni NAC, NCH, TDM e TSC.

Possono partecipare i cittadini italiani che, alla scadenza della domanda fissata alle ore 12 del 23 marzo 2026, abbiano compiuto 17 anni e non superato i 26. La domanda va presentata esclusivamente online sul portale concorsi.gdf.gov.it, accedendo con SPID o con carta d’identità elettronica (CIE) e completando la procedura nell’area riservata.

Concorso Guardia di Finanza per titolo ed esami: numero di posti e mansione

Sono 983 i posti disponibili per l’ammissione al 98° corso allievi marescialli presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, relativo all’anno accademico 2026/2027. Il percorso è finalizzato alla formazione dei futuri ispettori del Corpo.

I posti sono ripartiti.

Contingente ordinario:

923 posti complessivi;

8 riservati ai familiari del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio o per causa di servizio.

Contingente di mare (60 posti):

30 per “nocchiere abilitato al comando” (NAC);10 per “nocchiere” (NCH);16 per “tecnico macchine” (TDM);4 per “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta” (TSC).

Le mansioni variano in base alla specializzazione scelta: attività operative e investigative nel contingente ordinario, compiti di comando e conduzione di unità navali, gestione degli apparati tecnici e dei sistemi di comunicazione per il contingente di mare.

I requisiti necessari per l’ammissione

Per partecipare al concorso per l’ammissione al 98° corso allievi marescialli della Guardia di Finanza è necessario rispettare precisi requisiti anagrafici indicati nel bando ufficiale.

Possono presentare domanda i cittadini italiani che, alla data di scadenza prevista per l’invio della candidatura, abbiano già compiuto 17 anni e non abbiano superato il giorno del compimento del 26° anno di età. Il requisito dell’età deve quindi essere posseduto entro il termine ultimo fissato per la partecipazione.

Resta fermo che gli aspiranti dovranno attenersi a tutte le ulteriori condizioni previste dal bando, consultabile sul sito istituzionale del Corpo.

Come fare domanda

La candidatura per il concorso della Guardia di Finanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale dedicato ai concorsi del Corpo. Non sono ammesse altre forme di invio.

Per accedere alla procedura è necessario autenticarsi con uno degli strumenti di identità digitale previsti: lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la carta di identità elettronica tramite il sistema “Entra con CIE”.

Dopo l’accesso e la registrazione al portale, i candidati potranno compilare il modulo online disponibile nella propria area riservata. Una volta inseriti tutti i dati richiesti, la domanda dovrà essere inoltrata seguendo i passaggi guidati dal sistema.

Aggiornamenti, comunicazioni ufficiali ed esiti delle prove saranno pubblicati sul sito istituzionale e consultabili anche tramite l’app “Gdf Concorsi”, disponibile negli store digitali.