Con l’auto contro un albero, Mattia muore a 19 anni: “Forse un colpo di sonno prima dello schianto”

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

Lutto a Urbania, in provincia di Pesaro Urbino, per la morte a soli 19 anni di Mattia Tancini. Il giovane era rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi domenica mattina intorno alle 03.30 mentre tornava a casa dopo una serata al ristorante con gli amici.

Secondo una prima ricostruzione, il 19enne era da solo a bordo della sua Doblò lungo la Statale 745 Metaurense che da Fermignano porta a Urbania quando ha perso il controllo della vettura ed è finito contro un albero al bordo della carreggiata, nella zona dopo il cimitero, in prossimità di una rotatoria e di un semaforo, non lontano dall'abitazione della madre.

L'impatto è stato talmente forte che per lui non c'è stato nulla da fare: quando sono arrivati i soccorritori non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso, mentre l'auto si è ridotta in un cumulo di lamiere. I vigili del fuoco hanno dovuto faticare non poco per estrarre il corpo di Mattia dall'abitacolo ormai polverizzato.

Indagini sono in corso per cercare di capire la dinamica di quanto successo. In base ai rilievi effettuati dai carabinieri, che hanno chiuso la strada per circa tre ore, non risultano segni di frenata sull’asfalto. L’ipotesi più probabile sembra quella di un colpo di sonno, ma mancano conferme. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente.

Mattia era una giovane promessa del calcio locale, di professione faceva il muratore ed era molto conosciuto da tutta la comunità. Il sindaco di Urbania, Marco Ciccolini, ha commentato così quanto successo: "È una ferita enorme per Urbania e per la comunità tutta: conosco la famiglia, tutte persone brave e per bene, alle quali in queste ore ci stringiamo con profondo affetto". I funerali si svolgeranno oggi alle 14:30 nella cattedrale.