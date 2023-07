Con la moto si schiantano contro un furgone: morti due ragazzi, stavano tornando dal mare L’incidente mortale oggi alle porte di Canosa di Puglia, nel nord Barese. Vittime due ragazzi giovanissimi: uno è morto sul colpo, l’altro poco dopo l’arrivo in ospedale.

Drammatico incidente stradale oggi in Puglia. Due ragazzi di 17 anni hanno perso la vita. Secondo una prima ricostruzione, i due giovanissimi sono morti in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 luglio, in via Pozzilo, alle porte di Canosa di Puglia, nel nord Barese.

I due ragazzi erano in sella a una moto lungo la SP3 delle Salinelle e stavano tornando dal mare quando, per cause ancora da chiarire, si sarebbero scontrati con un furgone che viaggiava nella direzione opposta.

L'impatto è stato violento. Uno dei due è morto sul colpo, l’altro è stato condotto in codice rosso all'ospedale Bonomo di Andria. Ma purtroppo i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita: anche il secondo minorenne è morto dopo dopo lo schianto e l’arrivo in ospedale.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi nelle ore immediatamente successive alla tragedia sui social. I due minorenni erano entrambi di Canosa.

Sul luogo del tragico schianto sono intervenuti, oltre ai soccorritori del 118 e della Misericordia, gli agenti della Polizia locale a cui sono affidate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

La strada teatro del drammatico incidente è stata più volte segnalata per la sua pericolosità a causa della cattiva manutenzione e della scarsa visibilità: numerosi gli incidenti che si sono verificati negli anni, purtroppo come in questo caso anche mortali.

La procura di Trani potrebbe aprire una inchiesta per omicidio stradale a carico del conducente del furgone e disporre l'autopsia sui corpi delle due vittime. Le indagini sono affidate agli agenti della polizia locale e sono coordinate dal magistrato della Procura di Trani, Francesco Aiello.