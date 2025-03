Come è stata salvata la donna sepolta per 24 ore a Bari: la sacca d’aria e l’applauso liberatorio Il salvataggio giovedì sera, oltre 24 ore dopo il crollo del palazzo a Bari: Rosalia De Giosa, 74 anni, quando è stata estratta dalle macerie è apparsa in buone condizioni di salute. La comandante dei vigili del fuoco: “Si era creata una sacca d’aria grazie alla presenza di una porta blindata che ha mantenuto un pezzo di solaio. È stata davvero fortunata”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un applauso liberatorio e le lacrime di quanti, per un giorno intero, avevano sperato di ricevere una buona notizia. Sono stati momenti emozionanti quelli vissuti nella serata di ieri a Bari, dove dopo 24 ore di scavi a mano e con le ruspe è stata trovata viva Rosalia De Giosa, la donna che era rimasta intrappolata sotto le macerie del palazzo crollato.

Dalla sera prima stavano cercando la donna, di 74 anni, che risultava dispersa dopo il crollo di una palazzina di cinque piani di via Edmondo De Amicis, nel cuore del quartiere Carrassi. Dalle macerie i soccorritori hanno sentito una voce flebile e lavorando con attenzione sono riusciti a estrarla e metterla sull'ambulanza che l'ha portata in ospedale. A quanto si apprende, le sue condizioni sono apparse complessivamente buone.

A raccontare come è andata ci ha pensato Rosa D'Eliseo, comandante dei vigili del fuoco di Bari: "È stata ritrovata all'interno dell'appartamento, nella zona della scala, dove immaginavamo che fosse. Stava imboccando la scala per uscire, evidentemente ha avvertito il pericolo e stava scappando". La comandante dei vigili del fuoco non nasconde l’emozione per il salvataggio avvenuto quando probabilmente in pochi ci credevano: "Siamo felici di averla trovata dopo così tanto tempo viva. Si era creata una sacca d'aria grazie alla presenza di una porta blindata che ha mantenuto un pezzo di solaio. È stata davvero fortunata, siamo contenti per lei", ha detto.

"Era vigile, ha risposto ai vigili del fuoco, questo è stato un segnale importante dopo 24 ore sotto le macerie. Questo ha rassicurato tutti quanti, compresi i tre figli che piangevano per l'emozione. È stata una emozione forte. Una scena emozionante, commovente, bellissima che ricorderemo per tutta la vita", ha detto ai giornalisti anche il senatore Filippo Melchiorre che ha assistito al recupero della donna. "Grazie a tutte le forze dell'ordine e ai vigili del fuoco per la professionalità e l'umanità – ha aggiunto – si è creato un bel cordone. C'è stato un momento in cui un vigile del fuoco ha chiesto silenzio. Hanno fatto spegnere tutto e hanno cominciato a lavorare. La porta blindata l'ha aiutata a uscire viva. Sono stati momenti interminabili".

Il palazzo di Bari era crollato poco prima delle 19 di mercoledì sera: si trattava di un edificio dichiarato inagibile nel febbraio dello scorso anno, da quel momento il Comune aveva disposto lo sgombero delle 20 famiglie residenti. Qualcuno, prima del crollo, aveva parlato di crepe sospette. Inizialmente si pensava che la 74enne si trovasse, quando è crollato il palazzo, nel suo appartamento del quarto piano nel quale ogni tanto tornava ma in realtà, dopo le ricerche nel luogo dove era stato sentito vibrare un cellulare, si è passati al vano scale.

La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta per crollo colposo a carico di ignoti, il fascicolo è nelle mani del procuratore aggiunto Ciro Angelillis e della pm Carla Spagnuolo. A condurre le indagini la squadra mobile della questura di Bari.