Si allontana dalla riva con il materassino e scompare: trovato morto in mare dopo 24 ore di ricerche Sabato 21 giugno un uomo di 72 anni si è allontanato dalla riva sopra a un materassino gonfiabile ed è scomparso. Oggi, dopo 24 ore di ricerche, il corpo senza vita del 72enne è stato ritrovato nelle acque di Marina di Lizzano, nel Tarantino.

A cura di Eleonora Panseri

Guardia Costiera – immagine di repertorio

Un uomo di 72 anni si è allontanato dalla riva sopra a un materassino gonfiabile per fare il bagno ed è scomparso. Oggi, domenica 22 giugno, dopo 24 ore di ricerche, il corpo del 72enne è stato ritrovato senza vita nelle acque di Marina di Lizzano, nel Tarantino.

La vittima si chiama Giuseppe Nasole, era residente a Faggiano, come si legge su Il Quotidiano di Puglia. L'allarme era scattato ieri, sabato 21 giugno. A far partire le ricerche erano stati alcuni bagnanti che avevano visto l'uomo allontanarsi dalla riva senza più fare ritorno, forse a causa del vento che ha spinto il materassino in mare aperto.

Di fronte al mancato rientro e dopo aver rinvenuto diversi suoi effetti personali – una borsa rossa, un telo celeste e un paio di scarpe grigie – lasciati sulla spiaggia libera tra Lido Cisaniello e il ponte, hanno richiesto l'intervento dei soccorritori.

L'auto del 72enne è stata trovata ancora parcheggiata nelle vicinanze. Le operazioni di ricerca sono state avviate immediatamente, con il coordinamento dalla Guardia Costiera di Taranto, e sono proseguite senza sosta anche nella giornata di oggi.

Il corpo è stato individuato intorno alle 16 da un diportista. Il cadavere era nello stesso tratto di mare dove il 72enne era stato visto l'ultima volta. Il recupero della salma è stato effettuato dai militari della Guardia costiera.

Nelle scorse ore, durante le ricerche, i familiari avevano tentato di contribuire diffondendo un disperato appello sui social, condiviso da tanti altri utenti, per cercare di raccogliere segnalazioni utili al ritrovamento dell'uomo. Oggi, purtroppo, il tragico epilogo della vicenda.