Palazzo crolla a Bari, dopo 24 ore trovata viva sotto le macerie Rosalia De Giosa: in atto i soccorsi È stata individuata Rosalia De Giosa, la donna finita sotto le macerie di una palazzina crollata a Bari. Le operazioni di soccorso sono in corso. De Giosa è viva e risponde alle domande dei soccorritori.

A cura di Gabriella Mazzeo

È stata individuata Rosalia De Giosa, la donna rimasta sepolta dalle macerie del palazzo di via De Amicis, al quartiere Carassi di Bari. Dopo il crollo della palazzina, erano iniziate le operazioni di soccorso per recuperare eventuali superstiti. Dopo 24 ore di lavoro incessante, hanno trovato De Giosa viva.

Il palazzo era stato dichiarato pericolante e sgomberato dal Comune con un'ordinanza il 24 febbraio dell'anno scorso. La proprietà aveva avviato i lavori di consolidamento da una settimana.

Per il recupero, fanno sapere i vigili del fuoco, ci vorranno ore. Sono riusciti a individuare con non poca fatica il punto in cui si trova la donna e sono riusciti a parlare con lei. "Le operazioni per recuperarla sono molto complesse e dureranno diverse ore ancora" hanno sottolineato. La donna si troverebbe in corrispondenza della tromba delle scale. La vittima ha risposto coerentemente alle domande dei soccorritori che in questo momento stanno cercando di recuperarla.