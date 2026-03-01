Incidente d’auto all’alba, donna finisce in una scarpata: 4 feriti sulla Gubbio- Pian d’Assino, uno è grave

Una donna di 58 anni è stata estratta dalle lamiere della sua auto dopo un grave incidente avvenuto all’alba di questa mattina sulla SS 219 Gubbio- Pian d’Assino. Sono rimaste coinvolte altre 3 persone e una è grave.

Un grave incidente d'auto è avvenuto all'alba di questa mattina lungo la SS 219 Gubbio-Pian d'Assino, all'altezza del chilometro 14. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere gli automobilisti rimasti coinvolti nello scontro frontale tra auto. Una delle vetture interessate dal sinistro è finita nella scarpata in prossimità della statale e una donna di 58 anni è stata estratta dalle lamiere dell'automobile. Le sue condizioni di salute hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha provveduto al trasporto all'ospedale di Perugia.

La donna ha riportato un politrauma ed è stata ricoverata in codice rosso, mentre altre 3 persone sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate all'ospedale di Branca. Sulla SS 219 sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di competenza e i vigili del fuoco. Anas ha fatto sapere che, a seguito dell'incidente, è stato provvisoriamente chiuso il tratto al chilometro 14.

Il traffico in direzione Branca è stato deviato con uscita obbligatoria a Padule e in direzione Umbertide con uscita a Torre Calzolari. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e sono sul posto le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità.

L'incidente avvenuto nelle prime ore della giornata, ripropone la questione della pericolosità di quella strada. Lo scorso ottobre il sindaco di Gubbio aveva indirizzato una lettera al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Salvini, chiedendo la necessità di un intervento risolutivo sul tratto Gubbio est – Branca. Dall'inaugurazione di quel tratto stradale, infatti, sono state 26 le vittime di incidenti. Per questo il primo cittadino ha chiesto la reinstallazione dei sistemi di controllo della velocità.

La dinamica del sinistro avvenuto all'alba di oggi, domenica 1 marzo, è ancora al vaglio delle autorità che la stanno ricostruendo attraverso le indagini.