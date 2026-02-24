Esplode e crolla un palazzo a Verona: salve due persone, ce ne sono altre sotto le macerie

Immagine di repertorio

Tragedia a Verona. Un palazzo di tre piani è crollato dopo una esplosione. Quattro le persone residenti nella struttura: una è stata estratta viva dai soccorritori. Anche un'altra vittima è salva, mentre altre due sono ancora sotto le macerie. Sul posto anche il personale Usar e cinofili.

Dalle prime informazioni, tutto è avvenuto nella frazione di Prun. L'esplosione sarebbe avvenuta al primo piano facendo così crollare in pochi secondi l'intero edificio. I vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie con il personale Usar perché nell'abitazione vivono quattro persone e solo due sono salve. Si cercano le altre. La speranza è che non si trovassero in casa durante l'esplosione, ma nel dubbio si continua a scavare.

Articolo in aggiornamento