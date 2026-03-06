Esteri
video suggerito
video suggerito

La 19enne Piper James trovata morta in Australia: “È annegata dopo essere stata attaccata dai dingo”

La 19enne canadese Piper James è stata trovata morta il 19 gennaio a K’Gari, in Australia. L’autopsia eseguita sul corpo ha svelato la causa del decesso: la ragazza è annegata dopo l’attacco di un branco di dingo. Indagini in corso.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Eleonora Panseri
0 CONDIVISIONI
Piper James, 19 anni.
Piper James, 19 anni.

Il corpo di una ragazza canadese di 19 anni, Piper James, è stato trovato la mattina del 19 gennaio scorso circondato da una decina di dingo a K'Gari, al largo della costa orientale del Queensland, in Australia.

Secondo quanto emerso ora, dopo l'esame del medico legale, la giovane è morta annegata dopo essere stata attaccata dai dingo sulla famosa spiaggia australiana.

"Piper è morta per annegamento in un contesto di ferite multiple, dovute o in conseguenza di un attacco di dingo", ha dichiarato oggi, venerdì 6 marzo, il tribunale del coroner dello Stato, mentre sono in corso le indagini sulla morte della 19enne.

Leggi anche
Uccide la sorellastra in crociera e nasconde il corpo sotto al letto: 16enne accusato di omicidio

Almeno sei dei dieci dingo trovati intorno al corpo di Piper James sono stati successivamente abbattuti. Circa 200 dingo vivono a K'Gari e sono protetti dalla legge come specie autoctona.

Da indagini preliminari erano emersi "estesi segni di morsi di dingo post-mortem" ed è stato ritenuto "improbabile" che i morsi degli animali pre-mortem avessero causato la morte.

Nelle settimane precedenti la sua morte, l'adolescente aveva lavorato in un ostello per viaggiatori e aveva detto agli amici che sarebbe andata a fare una nuotata la mattina presto.

Dopo il ritrovamento del corpo, i genitori di James avevano raccontato ai media locali che la figlia sognava di viaggiare e aveva risparmiato con l'obiettivo di partire per l'Australia dopo essersi diplomata al liceo. Hanno descritto la ragazza come uno "spirito gentile" e con una "risata contagiosa".

Secondo l'Abc, l'ultimo attacco mortale di un dingo sull'isola risale al 2001, quando un bambino di nove anni fu ucciso da un dingo dopo essere inciampato e caduto nei pressi di un campeggio.

Nel 2023 una donna che faceva jogging lungo una spiaggia a K'Gari fu attaccata da alcuni dingo, che la costrinsero a gettarsi in mare. Due testimoni riuscirono a tirarla fuori dall'acqua e la caricarono sul retro del loro veicolo prima di portarla in salvo.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
caso
paragon
Dopo le Procure ecco le analisi del Citizen Lab: "Entrarono nel telefono di Cancellato all'alba"
La procura conferma: "Cancellato è stato spiato, attacco il 14 dicembre 2024"
Cancellato spiato lo stesso giorno di Caccia e Casarini, per l'Aisi "dipende dal malfunzionamento di Paragon"
Le procure hanno detto che sono stato spiato con Paragon: ora il governo ci aiuti a capire chi è stato
Francesco Cancellato
Ruotolo (Pd): "Confermata infiltrazione sul telefono di Cancellato, chi lo ha spiato con Graphite?"
Su Paragon Mantovano non risponde ma si limita a difendere i Servizi: "Certo che abbiano rispettato la legge"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views