Clima freddo al Nord e pioviggini al Centro-Sud, ma nessuna ondata di gelo: le previsioni di Sottocorona Le previsioni meteo per la settimana di lunedì 17 febbraio del meteorologo e divulgatore Paolo Sottocorona. "Avremo un tempo di alta pressione, quindi stabile, anche se con giornate un po' grigie e relativamente fredde. Attese deboli piogge e lievi aumenti delle temperature nel weekend", ha detto a Fanpage.it.

"Fino alla fine della settimana avremo un tempo di alta pressione, quindi stabile. Ma questo non vuol dire che sarà sereno, avremo infatti giornate un po' grigie e relativamente fredde, con lievi aumenti delle temperature nei prossimi giorni".

A parlare è il meteorologo e divulgatore scientifico Paolo Sottocorona che ha fatto il punto con Fanpage.it sulle previsioni meteo attese per questa settimana, iniziata lunedì 17 febbraio, e sull'inizio della prossima.

"Al momento, le zone un po' più fredde sono il Nord e il versante adriatico con temperature leggermente sotto le medie, una cosa che cambierà nel giro di 48 ore", ha spiegato l'esperto.

"Adesso quindi abbiamo una situazione con zone con temperature sotto media, ma durante il weekend i valori dovrebbero risalire. – ha aggiunto – Ovviamente, non dobbiamo pensare al caldo, ma a temperature normali per la fine di febbraio, visto che il periodo statisticamente più freddo dell'anno va dal 15 gennaio al 15 del mese in corso".

Temperature in salita ma tempo ancora incerto nella seconda metà del mese

Come osserva il meteorologo, manca poco al mese di marzo, quando è possibile che le temperature ricomincino lievemente a salire. "Di questa ondata di gelo a cui qualcuno ha fatto riferimento invece non se ne parla, – ha commentato ancora Sottocorona – non sono previste situazioni particolari".

Non ci saranno quindi grandi variazioni nel tempo, che tenderà un po' al grigio al Sud. Al Nord invece sarà un po' più sereno e asciutto, "anche se questo potrebbe voler dire nebbie. Se ci saranno delle piogge, parliamo di quantità veramente minime", osserva.

Piogge al Centro-Sud a partire da mercoledì 19 febbraio

Tra oggi, mercoledì 19 febbraio, e domenica 23, infatti potrebbero esserci deboli precipitazioni al Centro-Sud. "Giovedì e venerdì potrebbero esserci piogge in quantità moderate intorno a Lazio e Sicilia, mentre nel resto del Paese invece il tempo sarà grigio e con pioviggini".

"Anche l'inizio della prossima settimana sembra seguire questa linea. – ha proseguito – Non avremo temperature particolarmente fredde e nemmeno fenomeni particolarmente rilevanti".

Freddo in linea con la stagione, ma attenzione agli eventi estremi

A partire dallo scorso weekend le temperature sono leggermente scese con un "freddo" assolutamente in linea con la stagione, ha spiegato Sottocorona: "Abbiamo avuto questa fase dell'inverno non molto fredda per diverse settimane".

"Poi il peggioramento al Nord moderato dei giorni scorsi ha portato al nubifragio dell'Elba, su Portoferraio. E questo purtroppo è un po' la caratteristica di questi eventi estremi, di un'atmosfera che è diventata più calda e più instabile", ha detto ancora Sottocorona parlando della situazione meteo dei giorni scorsi.

"Anche i modelli, che sono diventati molto affidabili e danno dei risultati di previsione buoni, non riescono quasi mai a cogliere l'evento estremo concentrato. – ha concluso – A Portoferraio ha fatto 60 millimetri di pioggia in un'ora".