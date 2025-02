Nubifragio all’Isola d’Elba, salvate persone intrappolate in case e auto a Portoferraio: “Situazione critica” Sull’Isola d’Elba un violento nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio di giovedì 13 febbraio. Il Comune di Portoferraio ha parlato di “emergenza alluvione e di situazione estremamente critica”, invitando i cittadini a mettersi al riparo nelle zone sicure. Più persone, bloccate dall’acqua in case e auto, sono state salvate in extremis dai Vigili del Fuoco. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

Le auto sommerse dall'acqua all'Isola d'Elba durante il nubifragio.

Sull'Isola d'Elba, in provincia di Livorno, un violento nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 13 febbraio. Il Comune di Portoferraio ha parlato di "emergenza alluvione e di situazione estremamente critica", invitando i cittadini a non usare le auto e a mettersi al riparo nelle zone sicure.

Tre salvataggi di più persone, rimaste bloccate dall'acqua in innalzamento nelle case di Portoferraio, sono stati effettuati in extremis dai Vigili del Fuoco. Inoltre, sono state soccorse 28 persone intrappolate nelle numerose auto rimaste ferme per l'acqua e il fango lungo la strada principale del capoluogo dell'isola d'Elba.

Salvate anche una quindicina di persone tra bambine e istruttori di una scuola di danza in zona del Carburo, rimasti bloccati da un metro d'acqua a causa del nubifragio sull'isola d'Elba. Carabinieri e vigili del fuoco con la Protezione civile comunale sono intervenuti per evacuare tutti intorno alle 19,30.

Da alcuni locali allagati i clienti sono dovuti andare via per trovare un luogo sicuro. In località Bagnaia le strade sono diventate torrenti in piena per l'esondazione di fossi e canali. Allagamenti in più edifici, alle cantine e ai piani sotto il livello di campagna.

Per gestire l'emergenza rinforsi dei vigili del fuoco sono stati inviati in supporto alle squadre del comando di Livorno dal comando di Firenze, col nucleo sommozzatori e sei unità specializzate in soccorso fluviale con relativi mezzi. L'aliquota ha raggiunto il porto di Piombino per imbarcarsi sul primo traghetto disponibile e raggiungere l'isola d'Elba colpita da una forte perturbazione.

"All'Isola Elba sono caduti 65 millimetri di pioggia in poco più di un'ora", ha scritto sui propri canali social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

In Toscana l'intensa linea temporalesca del pomeriggio si è spostata dall'isola d'Elba andando a posizionarsi sull'Argentario e sulla costa grossetana. Temporali anche sulle province di Lucca, Pistoia, Prato, parte di Firenze, Grosseto e Siena. Lo riferisce sui social la Protezione civile della Toscana ammonendo a fare "massima attenzione e prudenza!".