Ciclista 58enne travolto da un’auto nel Tarantino, Giovanni muore poche ore dopo in ospedale

Giovanni Batisti, 58 anni, è stato travolto da un’auto nel pomeriggio di martedì 30 dicembre a Martina Franca (Taranto). Faceva parte di un gruppo di ciclisti. Immediati i soccorsi, ma il 58enne è morto in ospedale poche ore dopo il ricovero.

Immagine di repertorio.

Un ciclista di 58 anni è stato travolto e ucciso da un'auto nel pomeriggio di oggi, martedì 30 dicembre, mentre percorreva in bicicletta la via che da Martina Franca porta a Massafra, in provincia di Taranto.

La vittima si chiamava Giovanni Batisti, nato a Pisa ma residente a Crispiano, riportano i quotidiani locali. L'uomo è morto in ospedale poche ore dopo il ricovero.

Secondo quanto è stato ricostruito, il 58enne faceva parte di un gruppo di ciclisti. All'improvviso si è scontrato con un’auto che giungeva dalla parte opposta ed è stato sbalzato per diversi metri.

Subito è stato lanciato l'allarme e i soccorsi sono stati immediati. I tentativi di rianimarlo sul posto sono proseguiti a lungo, con l'intervento anche di due rianimatori, ma le condizioni dell'uomo sono apparse da subito estremamente critiche. Così è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Martina Franca.

Anche qui è stato sottoposto a manovre rianimatorie, visto che le sue condizioni nel frattempo si erano ulteriormente aggravate, manovre che tuttavia non sono valse a salvargli la vita. Dopo circa due ore di ricovero è deceduto.

L'incidente è avvenuto a circa un chilometro dal centro abitato martinese, intorno alle 16. Il ciclista è stato travolto, per cause in corso di accertamento, da una Skoda condotta da una donna.

La via per Massafra è rimasta chiusa a lungo al traffico per consentire i rilievi e gli accertamenti delle forze dell'ordine che stanno tentando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

"La Top Tennis Team, con grande dolore, si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giovanni Batisti, genitore, socio e giocatore della nostra famiglia sportiva", scrive su Facebook un'associazione sportiva di Crispiano.

"Giovanni è stato una presenza preziosa per il nostro club, esempio di passione, rispetto e senso di appartenenza. Il suo contributo umano e sportivo resterà per sempre parte della storia e dei valori che condividiamo", prosegue il post.

"In questo momento di profondo dolore, la Top Tennis Team si stringe con affetto e sincera vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari. Ciao Giovanni, rimarrai sempre nei nostri cuori".