"Ci scrive dal 2013, per noi è un esempio": la storia della famiglia torinese che chiese aiuto a Papa Francesco La storia di Fabio e Samantha De Chirico, coppia di Chieri (Torino) che al TgR Piemonte hanno raccontato il loro rapporto speciale con Papa Francesco: "Gli avevamo chiesto aiuto per nostra figlia, una benedizione, a lei che ha due malattie rare e da allora ci chiede come va, in piemontese, ci scrive, ci telefona".

A cura di Ida Artiaco

Screen dal TgR Piemonte.

"Per noi è un esempio, ci ha insegnato tanto: speranza, perseveranza". A parlare sono Fabio e Samantha De Chirico, coppia di Chieri (Torino) che al TgR Piemonte hanno raccontato il loro rapporto speciale con Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio scorso al Policlinico Gemelli di Roma e in condizioni gravi ma stazionarie.

I due hanno contattato il Pontefice nel 2013 quando gli hanno chiesto aiuto per la loro figlia ammalata. "Gli avevamo chiesto aiuto per nostra figlia, una benedizione, a lei che ha due malattie rare e da allora ci chiede come va, in piemontese, ci scrive, ci telefona". Un rapporto, dunque, che si è consolidato nel tempo. "Dopo due settimane – ha spiegato Fabio di quel 2013 – ci chiama e ci invita a Santa Marta per un incontro".

Più avanti, nel 2015, spiega, "avevamo un ristorante e ci chiede il catering per il pranzo con i parenti in arcivescovado durante la visita per l'ostensione della Sindone" e nel 2019 si interessa ancora del caso, quando la salute della figlia si aggrava e per la bambina serve un ricovero proprio al Gemelli, a Roma, dopo il quale starà meglio.

"L'abbiamo visto l'ultima volta a novembre – racconta Samantha -, siamo stati tre ore nel suo appartamento, era la prima volta che andavamo. Ci ha regalato dei libri, parliamo di tutto, è come andare a trovare un nonno. Ci dà sempre una grande forza, una grande carica. Gli portiamo anche prodotti piemontesi, che adora – aggiunge Fabio -. Qualche volta ci spiazza, chiede le ricette, come si fa la ‘bagna caoda', è appassionato di cucina".

Intanto, c'è attesa per conoscere il bollettino sulle condizioni di salute di Papa Francesco, che si è aggravato dopo il ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. Nelle scorse ore è stato reso noto che il Pontefice ha una insufficienza renale che segue ai problemi respiratori dei giorni precedenti, ma mantiene il buon umore e sta riposando.