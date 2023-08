Chieti, i carabinieri lo fermano con il taser mentre corre nudo in strada: muore a 35 anni È accaduto a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Il 35enne, che avrebbe avuto problemi psichiatrici, sarebbe stato notato mentre correva nudo lungo le strade della città in stato confusionale: i carabinieri l’hanno fermato utilizzando la pistola taser, poi i sanitari del 118 gli hanno somministrato un sedativo. Il giovane è morto prima di giungere in ospedale.

A cura di Davide Falcioni

Un trentacinquenne è morto in circostanze ancora da chiarire dopo essere stato fermato dai carabinieri con il taser, la controversa "pistola elettrica" fornita alle forze dell'ordine italiane: è accaduto ieri, domenica 13 agosto, a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. L'uomo, che avrebbe avuto problemi psichiatrici, sarebbe stato notato mentre correva nudo lungo le strade della città in evidente stato confusionale: quando si è diretto verso la ferrovia, nella zona di via Aldo Moro, è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine nel timore che potesse finire sui binari e restare vittima di un incidente.

Sul posto sono quindi arrivati i carabinieri che, per fermarlo, hanno fatto ricorso al taser; l'uomo tuttavia avrebbe continuato a dare in escandescenza. A quel punto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con un'ambulanza, che avrebbero somministrato un sedativo allo scopo di calmare il 35enne, che è deceduto prima dell'arrivo in ospedale. La vicenda è ancora tutta da chiarire e la procura della Repubblica ha aperto un fascicolo. A coordinare le indagini la pm Marika Ponziani, che dovrà stabilire se la morte sia stata causata dalla scarica elettrica, dalla somministrazione del farmaco calmante oppure da altre ragioni.

Quando la polizia può utilizzare il taser

Il taser è una pistola elettrica che rilascia delle scariche in grado di immobilizzare la vittima. Il suo uso è consentito ai privati solo se titolari di porto d’armi e comunque unicamente per scopo di legittima difesa. Anche le forze dell’ordine se ne possono avvalere, entro però determinati limiti di proporzione rispetto al pericolo in corso. Si tratta, infatti, di un'arma a tutti gli effetti, come ricorda anche Amesty International, secondo cui negli Stati Uniti ha causato almeno mille morti in 20 anni.

L'Autorità Garante delle persone private della libertà ha espresso alcune raccomandazioni sull'utilizzo della pistola elettrica, chiedendo esplicitamente di vigilare "per evitarne l'utilizzo improprio" dato "che può avere gravi esiti per la salute" o "configurare un trattamento in violazione di obblighi nazionali e internazionali". Inoltre ne ricorda il divieto di impiego "in luoghi chiusi privativi della libertà personale" e raccomanda "la speciale cautela nel suo utilizzo nei confronti di persone di particolare vulnerabilità psichica o comportamentale".

In ogni caso, onde evitare abusi da parte delle forze dell’ordine, il ministero degli Interni ha elaborato un protocollo di utilizzo del taser che prevede cinque passaggi obbligatori da parte dell’operatore di polizia:

individuazione del pericolo;

dichiarazione al cittadino di essere armato di pistola elettrica;

esposizione dell’arma;

warning arc (scossa di avvertimento con puntamento della pistola);

uso vero e proprio del taser.

L’art. 53 del Codice penale stabilisce che "non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità […]". Di conseguenza il pubblico ufficiale può usare il taser solo:

per respingere una violenza ;

per ; per vincere una resistenza.

In ogni caso, l’uso del taser può avvenire nel rispetto di tre concetti: