Chi sono le 4 vittime dell'incidente di Chieti: 3 fratelli e un giovane di 27 anni Tre anziani fratelli e un ragazzo classe 1998: sono le quattro vittime del gravissimo incidente stradale avvenuto oggi sulla statale 656 bis a Chieti. I tre fratelli sono morti sul colpo, il 27enne era arrivano in gravissime condizioni in ospedale.

A cura di Susanna Picone

Quattro persone hanno perso la vita oggi, domenica 8 giugno, in un gravissimo incidente stradale sulla statale 656, nei pressi dello stadio Angelini di Chieti. Tre persone sono morte sul colpo, la quarta era arrivata in ospedale in condizioni gravissime ed è deceduta poco tempo dopo.

Le vittime sono tre anziani fratelli e un giovane classe 1998. Le tre persone morte sul colpo viaggiavano sulla stessa auto: si tratta di due sorelle e un fratello, tutti di circa 80 anni. Stando alle prime informazioni, due di loro vivevano a Guardiagrele e una a Chieti. L’uomo era un ex medico ospedaliero di 83 anni.

La quarta vittima, invece, è un ragazzo di 27 anni residente a Lettomanoppello (Pescara). Nell’incidente il giovane aveva riportato un politrauma talmente esteso che ha reso vano ogni tentativo di rianimazione, causandone il decesso all’ospedale di Pescara. Il ragazzo, che faceva il geometra, era alla guida di una Bmw.

Il drammatico incidente stradale è avvenuto alle 17 di oggi sulla strada statale 656 nei pressi dello stadio Guido Angelini di Chieti: tre in totale le auto coinvolte, la Bmw del ventisettenne, una Toyota Urban Cruiser e una Ford Fiesta.

Sul posto sono intervenuti la Polizia locale di Chieti, i Vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere e il 118. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello schianto: secondo una prima ricostruzione ancora in fase di accertamento la Bmw avrebbe invaso la corsia opposta mentre tentava un sorpasso, e sarebbe finita contro la Toyota Urban Cruiser.

La Ford Fiesta, guidata dall'unico sopravvissuto allo schianto, avrebbe impattato a sua volta contro la parte posteriore della Bmw del giovane.

Dopo il grave incidente, per consentire i rilievi del caso, la tratta in corrispondenza del km 0,400 è stata chiusa in entrambe le direzioni.