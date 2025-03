video suggerito

Chi erano Edoardo e Cristian, i due ragazzi di 24 e 25 anni morti in un incidente in moto a Catania Edoardo Distefano e Cristian Gargano, 24 e 25 anni, sono morti nella notte di sabato 1 marzo in un incidente a Catania. I due si trovavano a bordo di una moto di grossa cilindrata che si è schiantata contro un’auto parcheggiata in via Trieste. Indagini sono in corso. Il cordoglio di amici e conoscenti sui social. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Edoardo Distefano e Cristian Gargano, 24 e 25 anni.

Edoardo Distefano e Cristian Gargano avevano 24 e 25 anni, sono i due giovani morti nell'incidente avvenuto la notte scorsa, quella tra sabato 1 e domenica 2 marzo, intorno alle 2, a Catania.

I ragazzi si trovavano a bordo di una moto di grossa cilindrata, una Honda Africa Twin, che, per cause ancora da chiarire, si è schiantata contro un'auto, una Toyota Yaris, parcheggiata in via Trieste, a pochi passi da Corso Italia.

Stando a quanto si apprende, alla guida del mezzo ci sarebbe stato il 24enne, l'altro giovane era il passeggero. L'impatto è stato molto violento e i due sono morti a causa delle lesioni riportate.

Subito dopo lo schianto, sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ma i sanitari hanno soltanto potuto constatare il decesso delle due vittime.

Gli agenti di polizia e i vigili urbani si sono occupati dei rilievi per tentare di ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Il conducente del mezzo potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa dell'elevata velocità.

Le indagini sono in corso ma non ci sarbbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente autonomo. La morte dei due giovani ha scosso profondamente le persone che li conoscevano.

Sui social in tanti hanno voluto lasciare un messaggio per ricordare il 24enne e il 25enne, descritti come "due bravi ragazzi". A quanto si apprende le due salme sarebbero già state riconsegnate ai familiari.

Edoardo, 24anni, era figlio di una nota avvocatessa catanese e i funerali del giovane saranno celebrati domani, lunedì 3 marzo, presso la chiesa del Cristo Re di Corso Italia, alle ore 16.

"Con immenso amore ci stringiamo alla famiglia Distefano, alla mamma, al fratello, per il caro Edoardo, nostro meraviglioso, affettuoso e indimenticabile ex alunno", si legge su una pagina Facebook.

"Siamo sbigottiti, addolorati, frastornati. I nostri ragazzi come figli vengono accolti e come figli, a pieno titolo saranno per sempre. Arrivederci, Edoardo. Ci rivedremo un giorno. Mai ti abbiamo dimenticato. Mai ti dimenticheremo".

Cristian, il ragazzo di 25 anni, era di origini romane. Pubblicando su Tiktok un video con alcune foto che li ritraggono insieme, un'amica del giovane scrive: "Dove sei, Cri? Che hai combinato? Il mio sostegno, il fratello che non ho mai avuto sei e lo sarai per sempre".

Un altro gli dedica questo pensiero: "Ogni qual volta riderò o piangerò, penserò a te. Rimarrai per sempre nel mio cuore".