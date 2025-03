video suggerito

Si schiantano in moto contro un'auto parcheggiata a Catania, morti a 24 e 25 anni Edoardo e Cristian Sono morti a 24 e 25 anni Edoardo Distefano e Cristian Gargano. I due giovani si sono schiantati in moto contro un'auto parcheggiata in via Trieste a Catania. In corso le indagini per capire cosa sia accaduto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Due ragazzi di 24 e 25 anni hanno perso la vita, la notte scorsa, in un incidente stradale avvenuto nella centrale via Trieste a Catania. I due viaggiavano su una moto di grossa cilindrata che, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un'auto regolarmente parcheggiata.

L'impatto è stato troppo violento e i due sono morti per le lesioni riportate. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118 ma nulla ha potuto per salvare ai due ragazzi la vita. Per i rilievi e le indagini del caso sono intervenuti in via Trieste gli agenti di polizia e i vigili urbani.

Le due vittime si chiamavano Cristian Gargano (25 anni) ed Edoardo Distefano (24 anni). L'incidente si è verificato intorno all'1.40 del mattino. Alla guida della moto vi era Distefano. Sono in corso di accertamento le dinamiche del sinistro stradale.

Gargano era originario di Roma, mentre Distefano era nato e cresciuto proprio a Catania. La comunità si è stretta alla famiglia dei due giovanissimi morti nell'incidente stradale e sono tantissimi sui social i messaggi di cordoglio per la morte dei due giovani. Ulteriori informazioni su quanto accaduto saranno disponibili solo con il prosieguo delle indagini, appena iniziate sul luogo del sinistro.

Le autorità hanno effettuato tutti i rilievi del caso e posto sotto sequestro la moto sulla quale viaggiavano i due giovani. Per entrambi non vi è stato nulla da fare: le lesioni ripostate in seguito allo schianto contro la vettura erano troppo gravi e, sempre stando alle prime informazioni rese disponibili dopo il fatto, tutti e due sono deceduti sul posto. L'intervento del 118 è stato tempestivo, ma purtroppo non è riuscito a cambiare le sorti del 24enne e del 25enne suo amico.

Starà ora alle autorità ricostruire la dinamica dei fatti e capire cosa abbia causato la perdita di controllo della moto da parte del guidatore.