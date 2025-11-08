Chi era Stefania Palmieri, vittima di un incidente sull’A22: è morta col bimbo che portava in grembo

La vittima si chiamava Stefania Palmieri, era modenese e viveva a Padova: è morta in un incidente stradale sull’autostrada A22 del Brennero. Insieme a lei è morto anche il bimbo che aspettava: “Una persona brillante”.

Una donna di trentasei anni, Stefania Palmieri il suo nome, è morta ieri in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A22 del Brennero. E insieme a lei è morto anche il bambino che portava in grembo: la vittima della strada era infatti incinta al nono mese di gravidanza, ormai prossima al parto. Avrebbe dovuto partorire tra pochi giorni.

A dar notizia della doppia tragedia sono i quotidiani locali: l’incidente mortale è avvenuto venerdì mattina nel tratto di A22 tra Mantova Nord e Nogarole Rocca. Per cause ancora da chiarire, l’auto della donna si è scontrata contro un camion che la precedeva rimanendo incastrata sotto il mezzo pesante. Il personale del 118 intervenuto sul posto ha provato a lungo a rianimarla ma purtroppo per Stefania e suo figlio non c’è stato nulla da fare. La polizia stradale di Verona sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

Stefania Palmieri era modenese, viveva a Padova e lavorava a Dolo (Venezia) per una ditta di abbigliamento di Milano. Sotto choc la sua famiglia, professionisti sanitari di Modena, e il suo compagno. Il padre è Beniamino Palmieri, noto chirurgo ed ex professore universitario di Unimore: “Aveva la gioia negli occhi di chi aspetta un figlio, una vita che si stava realizzando pienamente con la maternità, il lavoro che amava, i tanti affetti. Un’altra vita, invece, che doveva nascere. Quella di suo figlio, mio nipote. Mancava solo una settimana, Stefania lo aspettava con grande gioia. Una tragedia che purtroppo fatico a realizzare, non ci sono davvero parole. Stava andando a trovare alcuni suoi parenti. Poi è arrivata la chiamata. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per entrambi”, le parole del genitore riportate dai quotidiani locali.

"Una persona brillante – l’ha ricordata così invece un’amica – era avvocato, ed era stimata da tutti. Aveva anche un appartamento a Milano, girava tanto. Quando ho saputo, sono rimasta senza parole. Una persona splendida”. La salma della trentaseienne è stata trasferita in Medicina legale: i funerali probabilmente verranno celebrati lunedì.