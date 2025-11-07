Auto tampona un mezzo pesante in autostrada, morta una donna: code e traffico in tilt

Una donna di 36 anni ha perso la vita questa mattina in seguito a un grave incidente stradale che si è verificato sull’autostrada del Brennero, tra i caselli di Mantova nord e Nogarole Rocca (Verona). Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe tamponato un mezzo pesante.

Foto di repertorio

Nel corso della mattina di oggi, venerdì 7 ottobre, una donna di 36 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale che si è verificato sull'autostrada del Brennero, tra i caselli di Mantova nord e Nogarole Rocca (Verona). Secondo una prima ricostruzione, la 36enne avrebbe tamponato un mezzo pesante mentre si trovava al volante della sua auto.

L'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 12:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco di Mantova e l'Ats (Agenzia di Tutela della Salute).

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati sull'autostrada del Brennero, tra i caselli di Mantova nord e Nogarole Rocca (Verona) quando – per cause ancora in fase di accertamento – l'auto guidata dalla 36enne avrebbe tamponato un mezzo pesante sulla corsia nord verso Verona. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso della donna per la quale non c'era più nulla che si potesse fare.

Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute hanno svolto gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso. In autostrada il traffico sarebbe attualmente bloccato sulla corsia nord dove si sono formate code di veicoli che hanno già raggiunto i quattro chilometri.