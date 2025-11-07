milano
video suggerito
video suggerito

Auto tampona un mezzo pesante in autostrada, morta una donna: code e traffico in tilt

Una donna di 36 anni ha perso la vita questa mattina in seguito a un grave incidente stradale che si è verificato sull’autostrada del Brennero, tra i caselli di Mantova nord e Nogarole Rocca (Verona). Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe tamponato un mezzo pesante.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Giulia Ghirardi
0 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Nel corso della mattina di oggi, venerdì 7 ottobre, una donna di 36 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale che si è verificato sull'autostrada del Brennero, tra i caselli di Mantova nord e Nogarole Rocca (Verona). Secondo una prima ricostruzione, la 36enne avrebbe tamponato un mezzo pesante mentre si trovava al volante della sua auto.

L'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 12:00 di questa mattina. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco di Mantova e l'Ats (Agenzia di Tutela della Salute).

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati sull'autostrada del Brennero, tra i caselli di Mantova nord e Nogarole Rocca (Verona) quando – per cause ancora in fase di accertamento – l'auto guidata dalla 36enne avrebbe tamponato un mezzo pesante sulla corsia nord verso Verona. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso della donna per la quale non c'era più nulla che si potesse fare.

Leggi anche
Chi era Daniela Bratelli, la donna che ha perso la vita nell'incidente frontale in galleria a Sulzano

Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute hanno svolto gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso. In autostrada il traffico sarebbe attualmente bloccato sulla corsia nord dove si sono formate code di veicoli che hanno già raggiunto i quattro chilometri.

Attualità
Cronaca
Mantova
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
donna accoltellata in strada
a milano
Cosa non ha funzionato nell'assistenza psichiatrica a Vincenzo Lanni, che ha accoltellato una donna a Milano
"Cacciato dalla comunità e licenziato da Unicredit, volevo colpire uno di loro"
La ricostruzione minuto per minuto dell'aggressione
Vincenzo Lanni era considerato non più socialmente pericoloso da 11 mesi
La donna accoltellata si sveglierà nelle prossime ore: come sta la 43enne
La confessione di Lanni: "Luogo scelto perché simbolo del potere economico"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views