Si schianta con la moto contro un’auto impegnata in una svolta a Mantova: morto un 29enne

Un motociclista di 29 anni è deceduto in seguito a un incidente avvenuto a Mantova nel pomeriggio del 27 novembre. Il giovane si sarebbe schiantato contro la fiancata di un’auto in svolta.

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un 29enne è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 novembre, a Mantova. Il giovane si trovava alla guida di una motocicletta quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è schiantato contro la fiancata di una vettura impegnata in una svolta. All'arrivo dei soccorsi, le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime e hanno dovuto constatare il suo decesso prima ancora del trasporto in ospedale. La ricostruzione della dinamica di quanto accaduto è al vaglio della polizia locale.

L'incidente si è verificato poco dopo le 17 del 27 novembre in via Parma, all’altezza del negozio di giocattoli Toys Center. Come riportato da La Gazzetta di Mantova, n'auto scura di marca Audi con a bordo quattro persone stava svoltando verso il negozio quando, all'improvviso, una motocicletta l'ha colpita sulla fiancata destra, sullo sportello anteriore. La due ruote stava arrivando da Cerese in direzione di Mantova, a una velocità ancora da accertare.

Sul posto sono arrivati i soccorritori, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) in codice rosso, con tre ambulanze della Croce Verde, un'auto medica del 118 e un rianimatore. I sanitari, però, si sono resi conto delle condizioni gravissime del motociclista e, nonostante le manovre di rianimazione, hanno dovuto constatare il suo decesso prima ancora di poterlo trasportare in ospedale.

Gli altri occupanti dell'auto sono rimaste leggermente ferite e sono state trasportate in codice giallo, di media gravità, all'ospedale di Mantova. Alla guida della vettura ci sarebbe stata una giovane incinta, rimasta illesa. I vigili del fuoco di Mantova si sono occupati di rimettere in sicurezza l'area, mentre la polizia locale si è occupata dei rilievi del caso.