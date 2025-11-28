Chi era Giammarco Milioti, il 29enne morto nello schiantato con la moto contro un’auto a Mantova

Giammarco Milioti è deceduto nel pomeriggio del 27 novembre in seguito a un incidente stradale a Mantova. Il 29enne stava viaggiando in moto quando si è schiantato contro la fiancata di un’auto impegnata in una svolta. Al volante, una 27enne incinta al quinto mese.

Si chiamava Giammarco Milioti, il motociclista deceduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 novembre, in seguito a un incidente avvenuto lungo via Parma a Mantova. Stando a quanto ricostruito, il 29enne stava viaggiando in sella alla sua moto quando, per ragioni ancora al vaglio della polizia locale, si è schiantato contro la fiancata di un'auto che stava svoltando verso il parcheggio di un negozio di giocattoli. L'impatto è stato violento e Milioti è stato sbalzato sull'asfalto. I sanitari arrivati sul posto hanno potuto solo constatare il suo decesso. Lievemente feriti gli occupanti dell'auto, tra cui una 27enne incinta al quinto mese e una bambina di 2 anni.

Giammarco Milioti

Lo schianto è avvenuto intorno alle 17 del 27 novembre in via Parma, nei pressi del negozio di giocattoli Toys Center. Una donna di 27 anni era al volante di un'Audi nera e stava svoltando verso il parcheggio del punto vendita quando, arrivando da Cerese, una moto ha impattato contro la fiancata destra della vettura.

Alla guida della due ruote c'era Milioti, un giovane di origini palermitane e residente a Mantova, dove si era trasferito per motivi di lavoro. Quel pomeriggio lo aveva trascorso insieme a un amico e stava tornando verso casa, quando si è schiantato contro l'auto in corrispondenza di un incrocio. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'auto medica e tre ambulanze della Croce Verde. I soccorritori hanno provato a rianimare il 29enne, ma ormai era già deceduto.

A bordo dell'auto, oltre alla 27enne, c'era una bambina di 2 anni, la nonna e altri due familiari. Tutti di origine indiana, sono rimasti feriti in modo lieve. La vettura è stata posta sotto sequestro, mentre la moto è rimasta distrutta. Gli accertamenti sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Mantova, che dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto e attribuire eventuali responsabilità. Da verificare anche la velocità a cui andava la moto e perché la conducente dell'auto non si è accorta del suo arrivo.