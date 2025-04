Chi era Shiella Claudia, la mamma di 27 anni travolta e uccisa da un autobus ad Andora

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Si chiamava Shiella Claudia Kouassi Ouphuet ed aveva 27 anni la giovane donna morta nella tarda mattinata di oggi dopo essere stata investita da un autobus in via Europa Unita, ad Andora, nei pressi del nuovo capolinea dei mezzi pubblici. Shiella era originaria della Costa d’Avorio, ma viveva a Imperia e aveva costruito la sua vita in Liguria. Era madre di una bambina piccola, un dettaglio che rende ancora più straziante il destino toccatole.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza stava probabilmente correndo per cercare di salire sull'autobus in arrivo, quando è finita nella traiettoria del mezzo, proprio mentre questo affrontava una curva. L’autista, secondo quanto emerso finora, non sarebbe riuscito a notarla in tempo: l’impatto è stato violentissimo. Shiella è rimasta incastrata sotto il veicolo, rendendo necessario un complesso intervento dei soccorsi.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Albenga, supportate da un’autogru del comando provinciale di Imperia. Con loro, i volontari della Croce Bianca di Andora, l’automedica e la polizia locale. Nonostante l’immediata mobilitazione dei soccorsi, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Solo nel primo pomeriggio, dopo l’arrivo del magistrato, è stato possibile procedere al recupero del corpo. Intanto proseguono le indagini per accertare la dinamica esatta dell’incidente: gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi per comprendere se ci siano eventuali responsabilità o se si tratti di un tragico e inevitabile incidente.