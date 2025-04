video suggerito

Prova a prendere l'autobus al volo, mezzo la travolge e la uccide: morta 27enne ad Andora Una 27enne ivoriana, madre di un bambino, è morta ad Andora (Savona) dopo essere stata investita da un autobus. Secondo le prime ricostruzioni, la donna cercava di prendere il mezzo quando è stata travolta in curva. Indagini in corso.

A cura di Biagio Chiariello

Non ce l’ha fatta la giovane donna investita da un autobus ad Andora, in provincia di Savona, nella tarda mattinata di martedì 29 aprile. La vittima, una 27enne di origine ivoriana residente nella zona, è stata travolta dal mezzo pubblico intorno alle 12.10 in via Europa Unita, nei pressi del nuovo capolinea degli autobus. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza stava probabilmente cercando di raggiungere il pullman, forse temendo di perderlo.

Si sarebbe ritrovata in mezzo alla strada proprio mentre il mezzo stava affrontando una curva, e l’autista, non accorgendosi della sua presenza, l’ha centrata in pieno.

L’impatto è stato violentissimo: la giovane è rimasta incastrata sotto il bus e sono subito scattati i soccorsi. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse e delicate. Due squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga hanno lavorato sul posto, con l’ausilio di un’autogru inviata dal comando provinciale di Imperia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari della Croce Bianca di Andora, l’automedica e la Polizia Locale.

Nonostante l’impegno dei soccorritori, per la 27enne non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato estratto solo dopo l’autorizzazione della magistratura, sopraggiunta nel primo pomeriggio. Intanto sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente: gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi tecnici per capire se l’autista del pullman abbia potuto evitare l’impatto o se si sia trattato di una tragica fatalità. La comunità locale è sotto shock per quanto accaduto.

La vittima, residente ad Imperia, era madre di un bambino.