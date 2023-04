Chi era Matteo Cazzola, il 35enne di Vicenza travolto e ucciso da una valanga in Norvegia Grande amanti dei viaggi e della montagna, Matteo Cazzola era un manager nel settore energetico altamente specializzato nell’impiego dell’idrogeno.

A cura di Davide Falcioni

Matteo Cazzola, 35enne di Vicenza: è questo il nome della vittima della valanga che due giorni fa ha travolto un gruppo di escursionisti sul monte Kavringtinden, in Norvegia. Oltre a lui sono stati coinvolti nell'incidente il 25enne Pietro De Bernardini, ricoverato in terapia intensiva dell’ospedale di Tromso, il centro urbano della costa a Nord dello Stato scandinavo, e altri tre giovani, rimasti fortunatamente solo leggermente feriti o del tutto illesi.

Tutta la comitiva era partita dalla provincia di Vicenza insieme al gruppo del Cai di Montecchio Maggiore. Come spiega L'Eco Vicentino i sopravvissuti alla valanga hanno rassicurato le famiglie sulle loro condizioni di salute. A causare la tragica morte di Cazzola e le contusioni riportate da un altro escursionista potrebbe essere stato l’impatto sui tronchi di un albero causato dall'impetuosa spinta della valanga. Per quanto riguarda De Bernardini, sarebbe mantenuto in coma farmacologico e questa mattina uno dei familiari l'avrebbe raggiunto in Norvegia.

Matteo Cazzola viveva a Vicenza ed era molto attivo anche come animatore in parrocchia: avrebbe compiuto 36 anni la prossima estate, in agosto, ed era un grande amante dei viaggi e della montagna. Lavorava alla Pietro Fiorentini Spa di Arcugnano, era un manager nel settore energetico altamente specializzato nell’impiego dell’idrogeno. Aveva girato il mondo nella sua formazione e nei primi anni di carriera professionale, dopo gli studi all’Università di Padova, dove si era laureato in Ingegneria. Nella sua presentazione, oltre a citare lo sconfinato amore per la montagna, dichiarava il suo interesse e l’impegno in prima persona sul tema attuale del cambiamento climatico.