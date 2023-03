Gruppo di cinque italiani investito da valanga in Norvegia, un morto e un ferito grave La serie di valanghe in Norvegia con tre drammatici incidenti sono avvenute all’incirca alla stessa ora di venerdì pomeriggio. Sarebbero cinque gli italiani coinvolti tra cui purtroppo anche un morto,

A cura di Antonio Palma

Almeno quattro persone sono morte oggi in Norvegia, tra cui un turista italiano, dopo essere state investite da una serie di valanghe che hanno interessato varie zone nell'estremo nord del paese. Lo ha reso noto la polizia locale. Cinque turisti sono stati travolti vicino al picco Kavringtinden, e "una persona è morta", ha detto Morten Pettersen della polizia di Troms in una conferenza stampa. Altre due persone sono morte a causa di una valanga che ha spazzato via una casa e un fienile sull'isola di Reinoya. Un'altra è deceduta per una terza valanga.

Secondo i media locali, un cittadino italiano è morto nei pressi del monte Goalsevarri vicino a Lyngseidet, sul picco Kavringtinde, e un altro connazionale sarebbe rimasto ferito gravemente quando una valanga si è staccata dalla montagna colpendo la loro comitiva composta da diverse persone. Gli altri del gruppo del tour sono scampati all'incidente senza ferite gravi. Sarebbero stati loro a soccorrere per primi i due colpiti dalla valanga ma per la vittima purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sarebbero in tutto cinque gli italiani coinvolti. Gli altri tre non sono rimasti feriti in modo grave e sono stati portati via in elicottero.

In un altro incidente è avvenuto a Kåfjord dove due persone sono morte dopo che una fattoria è stata travolta da una valanga. Una quarta valanga si è verificata a Storslett, nel comune di Nordreisa, a nord di Tromsøe, dove un'altra persona è stata investita ed è rimata uccisa dalla valanga nonostante l'aiuto degli altri del suo gruppo, anche in questo caso turisti stranieri. La serie di valanghe in Norvegia e i tre drammatici incidenti sarebbero avvenuti all'incirca alla stessa ora di venerdì pomeriggio.

La vetta dove si trovavano gli italiani, una montagna di quasi 1.300 metri di altezza, è molto popolare si trova appena a sud di Lyngseidet, ed è una zona soggetta a valanghe. Nelle scorse ore era stato lanciato un allarme di grave pericolo di valanghe nella zona. Il comune di Troms ha istituito una squadra di crisi in relazione agli incidenti visto che oltre alla frana su Kavringtinden, ci sono stati incidenti di frana gravi in altre zone. Sul posto stanno operando diverse squadre di soccorritori. La Croce Rossa definisce la situazione "estremamente grave" e la polizia è al lavoro per avere un quadro degli incidenti.