Sciatore travolto da una valanga in Austria durante fuoripista, la vittima è il 41enne Federico Giubilato

Lo sciatore Federico Giubilato, 41enne vicentino, è stato travolto e ucciso da una valanga sulle Alpi austriache mentre faceva un fuoripista. Per lui non c’è stato nulla da fare: è rimasto sepolto per 30 minuti sotto 1.60 metri di neve.

Federico Giubilato, 41 anni.

Si chiamava Federico Giubilato lo sciatore freerider di 41 anni morto sotto una valanga in Austria nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 28 marzo. L'uomo era originario di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza.

Il 41enne è stato travolto da una slavina larga circa 250 metri durante un fuoripista sulla cima del Hoher Marchkopf, nelle Zillertal, a circa 100 metri dalla vetta. A lanciare l'allarme, come riportano i quotidiani locali, è stato un altro sciatore italiano di 36 anni.

Anche lui è stato travolto, ma solo parzialmente. Così è riuscito ad allertare i soccorritori, ha riportato una ferita alla mano. Giubilato è rimasto sepolto sotto 1.60 metri di neve per 30 minuti, poi è stato localizzato e recuperato. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: il 41enne è deceduto sul posto.

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Giubilato avrebbe compiuto 42 anni domani, lunedì 30 marzo. Ingegnere meccanico laureato all'Università di Padova, frequentava da sempre la montagna.

Appassionato di viaggi e sport estremi, praticava infatti downhill con la mountainbike, surf, arrampicata e freeski. Sul suo profilo Instagram, oltre alle tante immagini di panorami mozzafiato su cime innevate e agli scatti realizzati durante i suoi viaggi, anche il ricordo di un brutto incidente di qualche anno fa.

"La spinta arriva da dentro per la voglia di tornare a fare ciò che mi sentiva vivo", aveva scritto come didascalia a una carrellata di foto, raccontando la ripresa dopo oltre due anni.

Nonostante l'uomo conoscesse bene la montagna e sapesse come muoversi, il forte vento dei giorni scorsi sulle Alpi centrali ha fatto salire il pericolo valanghe sui pendii particolarmente esposti.

Un'altra tragedia si è consumata poche ore dopo anche in Italia, dove un ragazzo di 25 anni ha perso la vita sulle Prealpi Orobie, nella Bergamasca.