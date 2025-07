Chi era Gaia, morta a 15 anni schiacciata da un sasso per un selfie sul Piave: ferita un’amica che era con lei

Chi era Gaia, la 15enne morta ieri schiacciata da un grosso masso a Busche, una località sul greto del fiume Piave, in provincia di Belluno, dopo aver provato a farsi un selfie con le amiche. Una di loro è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita, l’altra è illesa. “Un dolore immenso. Non ci sono molte altre parole da aggiungere. C’è disperazione per la perdita di una vita così giovane”.

Si chiamava Gaia la ragazza di 15 anni morta ieri a Cesiomaggiore (Belluno), dove si trovava con le amiche per una gita fuori porta in seguito al cedimento di un costone di roccia sul quale, insieme ad altre due coetanee, era salite per scattare un selfie.

La dinamica dell'incidente e i soccorsi

L'episodio è accaduto a Busche, una località sul greto del fiume Piave. Le tre, che stavano trascorrendo la giornata al Cesana Beach di Lentinai, si sarebbero arrampicate su un pendio, che sarebbe poi franato: la vittima, caduta al suolo, sarebbe rimasta schiacciata da un grosso masso precipitato, ed è deceduta all'istante.

La squadra dei vigili del fuoco di Feltre, intervenuta sul posto, ha liberato l’adolescente con l’ausilio dei cuscini di sollevamento e i sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma hanno dovuto constatare il decesso sul posto.

Leggi anche Si arrampica su una parete per farsi un selfie con le amiche ma viene travolta da un masso: muore una 15enne

Un'altra ragazza è rimasta ferita, riportando diverse fratture e l’amputazione di due dita di una mano, ma le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. Illesa invece la terza. La mamma della 15enne, appena saputo della tragica notizia, ha avuto un malore ed è stata trasferita in ospedale per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Belluno per avviare gli accertamenti e ricostruire nel dettaglio la dinamica della tragedia. Sono già state raccolte alcune testimonianze dei presenti, che concordano nel definire quanto accaduto come un tragico incidente.

Chi era Gaia, che amava la ginnastica ritmica: "Disperazione"

"Un dolore immenso. Non ci sono molte altre parole da aggiungere. C’è disperazione per la perdita di una vita così giovane", è stato il commento di Simone Deola, vicesindaco di Borgo Valbelluna, dove la giovanissima vittima, amante della ginnastica ritmica, viveva insieme alla famiglia. La quale già otto anni fa aveva dovuto far fronte alla morte del padre della 15enne, a causa di un tumore che l'ha strappato alla vita a soli 32 anni. "Sono addolorato e sconvolto per l’accaduto, di fronte a certe tragedie si perdono anche le parole", ha detto invece il sindaco Carlo Zanella, come riporta Il Corriere della Sera.