Si arrampica su una parete per farsi un selfie con le amiche ma viene travolta da un masso: muore una 15enne

Immagine di repertorio

Tragedia a Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno. Una ragazza di 15 anni è morta sul colpo travolta e schiacciata da un masso. Stando alla dinamica dell'accaduto, la giovane avrebbe provato a scalare una parete rocciosa con un paio di amiche con l'obiettivo di scattarsi un selfie dall'alto. Tutto è accaduto nel pomeriggio di oggi 15 luglio in un’area verde chiamata Cesana Beach che si sviluppa sulla sponda del Piave, nel comune di Borgo Valbelluna, a valle di un vecchio ponte.

Le ragazze erano lì per un pomeriggio a prendere il sole in costume. Poi avrebbero deciso di scalare la parete di massi per qualche foto. In poco tempo è stata provocata una frana che ha travolto due ragazze della compagnia. Purtroppo la 15enne è stata schiacciata da un masso molto grande ed è morta sul colpo. L'altra, una 16enne, ha riportato alcune fratture ma non è in pericolo di vita.

Subito è scattato l'allarme ma purtroppo i sanitari del 118 quando sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso della 15enne. Tutti i tentativi per rianimarla non sono serviti a nulla. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri: sono stati sentiti i testimoni che hanno assistito alla tragedia. La vittima è di Lentiai ed era una studentessa all’istituto agrario di Feltre. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.